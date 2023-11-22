Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – наголосив, що система оповіщення у будь-якому випадку не зміниться. Повітряні сили ЗСУ інформуватимуть українців про загрозу.

Зверніть увагу Пошук рішення: чи може бути альтернатива затяжним тривогам через польоти МіГ-31

Для нас не зміниться схема оповіщення населення. Ми намагаємося це робити якомога швидше на офіційному телеграм-каналі. Що стосується того, який рівень загрози буде, тобто в який колір малювати карту – це буде ухвалено на вищому рівні,

– наголосив Ігнат.

Окрім того, речник Повітряних сил наголосив, що МіГ-31 все одно злітатиме. Іноді відомо, що він – з ракетою. Водночас іноді конкретної інформації про це немає. Не можна ризикувати.

Що раніше сказав Зеленський

Володимир Зеленський наказав шукати рішення, що робити, коли через зліт МіГ-31 країна зупиняється на години. Український лідер дав відповідне доручення Генштабу ЗСУ та Міноборони.

"Наш рівень ППО й загалом готовність до ракетних загроз дає змогу дещо осучаснити реагування – без непотрібних зупинок країни", – наголосив президент.

Українців закликають активно реагувати на повітряні тривоги. Коли повідомляють про загрозу, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя.