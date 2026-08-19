Об угрозе сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

В чем заключается опасность?

В ближайшие дни россияне могут провести атаку против украинских городов.

В ближайшие дни будьте внимательны к сигналам тревоги,

– призвал Марцинкив.

К слову, об угрозе массированного комбинированного удара по территории Украины в ночь с 19 на 20 августа пишут и мониторинговые каналы. Сообщается, что к удару могут быть привлечены:

• 6 самолетов Ту-95МС, 2–3 самолета Ту-160 – до 50 крылатых ракет Х-101;

• 2 ракетоносца из акватории Черного моря;

• около 40 баллистических ракет с северного, северо-восточного, восточного и южного направлений;

• около 10 ГПР типа "Циркон" с северного и восточного направлений;

• около 200 реактивных БПЛА;

• около 20 "Бандеролей";

• Неизвестное количество "Герань-2"/"Гербера".

Не исключено, что противник может нацелить значительное количество баллистических и гиперзвуковых ракет на Киев и область, Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Одесскую области и Запорожье.

В западных регионах, вероятно, могут применить крылатые ракеты Х-101 и "Калибр", а также умеренное количество обычных и реактивных беспилотников.

Враг взял на прицел – объекты ВПК, энергетические объекты, логистические хабы, склады,

– подчеркивают наблюдатели.

Возможен ли обстрел 24 августа?

В последние дни Россия несколько снизила интенсивность баллистических ударов, в частности по Киеву. На этом фоне не исключают, что враг может накапливать ракеты для масштабной атаки накануне или непосредственно к Дню Независимости Украины.

В то же время народный депутат, секретарь парламентского Комитета по вопросам безопасности, обороны и разведки Роман Костенко подчеркнул, что такой вариант нельзя исключать, при этом Украина должна быть готова к российским атакам в любой момент.