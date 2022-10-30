Угроза нападения из Беларуси низкая, но все может быстро измениться: Буданов назвал условие

На территории Беларуси находятся около 4 300 российских военнослужащих. Пока угроза наступления оттуда мала, но ситуация может быстро измениться.

Стратегической целью нападения с Беларуси может быть попытка отрезать эти линии поставок с Запада. Об этом рассказал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, это заветная мечта России.

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В Беларуси сейчас немного российских военных

Буданов заверил, что сейчас количество российских военных в Беларуси не столь велико. Там находятся близко 4 300 военнослужащих, из которых 80% – мобилизованные. Более того, эта группировка очень ограничена в системах тяжелого вооружения.

Поэтому глава ГУР констатировал, что сейчас угрозы вторжения из Беларуси нет.

Угроза может возрасти после потери Херсона

Однако Буданов признал, что ситуация может быстро измениться, когда Россия потеряет Херсон. Боеспособная группировка и после ухода из-под Херсона частично будет передислоцирована на запорожское направление, но часть их может продвинуться на север в Беларусь. Тогда может возникнуть угроза.

Предупреждение Генштаба ВСУ

Накануне в Генштабе ВСУ предупредили, что белорусы могут готовиться к эскалации. В частности, российские офицеры участвуют в оценке готовности воинских частей Гродненской, Брестской и Гомельской областей Беларуси.

Могут привести части в боевую готовность под видом тренировок. Кроме того, в Беларуси перемещают личный состав, осуществляют военные маневры, восстанавливают и обустраивают новые объекты военной инфраструктуры.

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