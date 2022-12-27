Готова ли Россия к новому вторжению со стороны Беларуси: пограничники объяснили ситуацию

В информационном пространстве каждый день говорят о возможном нападении России со стороны Беларуси. Украинские пограничники рассказали о нынешней ситуации на границе.

На сегодняшний день обстановка на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, но напряженной. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге, информирует 24 канал.

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По словам Демченко, Беларусь не перестает поддерживать Россию в войне против Украины, в частности, предоставляя свою территорию.

Подразделения Беларуси по-прежнему расположены на усилении границы с нашей страной, однако ни количество, ни характер действий этих подразделений не меняется. Они меняются на основе ротации.

Кроме того, Беларусь и Россия постоянно нагнетают ситуацию, делая акцент на этом направлении. Это делается путем демонстрации совместных мероприятий по подготовке военных подразделений.

Впрочем, Демченко подчеркнул, что такое формирование, которое готово сейчас совершить нападение со стороны Беларуси – не замечают.

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Несмотря на то, что происходит по ту сторону границы, главная задача украинских защитников – это оборона.

Наши силы обороны, которые находятся на усилении границы с Беларусью, готовы к развитию ситуации в любом варианте. Также мы понимаем, что по ту сторону границы могут создать провокации, чтобы обвинить в дальнейшем Украину,

– рассказал спикер ГПСУ.

Демченко также отметил, что пограничники нарастили оборонные позиции, а работы по инженерным укреплениям продолжаются. Подразделения ВСУ минируют местность по наиболее угрожающим направлениям. Кроме того, усиливается система видеонаблюдения.

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