Активность на границе с Беларусью растет: в ГПСУ объяснили, есть ли угроза наступления

Госпогранслужба сейчас мониторит ситуацию на границе с Беларусью. На территории страны наращивают инфраструктуру и логистику – не исключено, что это будут использовать в координации с Россией.

Больше о ситуации на украинско-белорусской границе рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире День.Live.

Что делают белорусы на границе с Украиной?

По словам Демченко, речь идет о развитии логистических путей, полигонов и потенциальной инфраструктуры, которая в будущем может быть использована для взаимодействия со страной-агрессором.

В то же время представитель отмечает, что сейчас на территории Беларуси нет российских группировок, которые представляли бы прямую угрозу Украине. Однако инфраструктурные возможности там остаются.

Мы должны быть готовы к любому развитию событий... Наша задача – отразить любые попытки вторжения и противодействовать любыми попытками нагнетания ситуации у нашей границы,

– подчеркнул Демченко.

Он также добавил, что сама Беларусь, в частности в информационном пространстве, пытается манипулировать заявлениями о якобы угрозах для своей же страны со стороны Украины или Европы, чем она может оправдать собственные провокации. В ГПСУ отмечают, что такие заявления – это исключительно попытки информационного воздействия.

Кстати, протяженность украинско-белорусской границы составляет 1084 километров.

Какие заявления звучат из Минска?

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявил, что страна готова защищаться всеми имеющимися средствами в случае агрессии. Он также начал угрожать соседним странам – обратился, в частности, к Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Украине с предостережением воздерживаться от любых действий против Беларуси, добавив, что в случае угрозы к защите может присоединиться и Россия.

Заместитель руководителя переходного кабинета Беларуси, оппозиционер Павел Латушко, в эфире 24 Канала отметил, что за последние годы страна существенно увеличила расходы на оборону и усилила армию. По его словам, это не означает готовности к немедленной войне с Украиной или НАТО, но уровень военной подготовки стал значительно выше.

Также он обратил внимание на то, что белорусская военная доктрина теперь предусматривает возможность превентивных ударов по соседним странам в случае, если руководство будет видеть угрозу.

Беларусь прибегает к провокациям: что за воздушные объекты белорусы направили на Украину?

Вечером 2 мая мониторинговые каналы сообщили о неизвестных объектах, которые пересекли украинскую границу со стороны Беларуси. По предварительным предположениям, это могли быть воздушные шары или вертолеты. В Силах обороны при этом не подтвердили применение ударных средств и предположили, что речь идет именно о воздушных объектах некритического типа.

Политолог Игорь Чаленко в комментарии 24 Канала высказал мнение, что такие инциденты могут быть элементом гибридного давления со стороны России. По его убеждению, цель подобных действий заключается в том, чтобы заставить Украину перебросить дополнительные ресурсы на северное направление.

Чаленко также предположил, что Россия может использовать белорусское направление как площадку для провокаций, усиливая напряжение на фоне сложной ситуации на фронте.