Когда армия Беларуси пойдет войной на Украину: Лукашенко назвал условие

Самопровозглашенный президент Беларуси снова начал бросаться заявлениями. Лукашенко назвал условие, при котором якобы Минск может пойти войной на Украину.

Пропагандистские СМИ пишут, что Лукашенко говорил об условии якобы, при котором белорусская армия присоединится к российской в войне. Более того, приспешник Путина снова пугал Запад.

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Что заявил Лукашенко

Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей,

– заявил Лукашенко.

Также приспешник российского диктатора сказал, что в случае агрессии против Беларуси, "ответ будет жесточайшим".

"И война приобретет совсем другой характер", – заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Также Лукашенко сказал, что якобы заявление касается не только Украины, но и других соседей Белоруссии. Потому что, по его лживым словам, Западу и Украине "нужна война", а не мирные переговоры.

Чем Лукашенко снова пугал Запад

Александр Лукашенко заявил, что якобы Украина была лишь поводом к развязыванию войны, к которой толкал Запад.

Более того, он традиционно возразил, что это война, сказав, что якобы "Украина сама спровоцировала". Стоит отметить, что это циничная и лживая пропаганда Кремля, ведь Россия напала на Украину, а Минск предоставил свою территорию для наступления и обстрелов.

Более того, Лукашенко начал говорить чушь, что будто именно Запад "мечтает втянуть Беларусь в войну" и "растянуть фронт на 2,5 тысячи километров". И это, по мнению Лукашенко, усложнило бы обстановку для войск Беларуси и России.

Правильный расчет и пустой, бессмысленный. Мы вам этого шанса не дадим. Но если только вы посмеете ступить на нашу землю, ответ будет пугающим. "Западники" знают, как и каким оружием,

– решил заявить Лукашенко.

Также он жаловался, что якобы белорусы "мирные люди", "не желающие войны".

"И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно", – заявил Лукашенко.

Он также напомнил, что у России и Беларуси есть общее войско, однако якобы "Россия никогда не просила, чтобы Беларусь начала войну против Украины".

Однако в случае угрозы войны он сможет объявить мобилизацию, согласно законам Беларуси: "Это в документах прописано, они не секретны. Если мы почувствуем угрозу войны, мы проведем мобилизацию. Пока такой угрозы нет".

Что этому предшествовало