Угроза нового нападения России, критическая ситуация с COVID-19 в Индии – видео недели
В конце апреля Кремль заявил о намерении отвести свои войска от границ Украины. Однако надлежащим образом этого не произошло, убеждены эксперты. Из-за третьей волны COVID-19 в Индии зафиксировали рекордное количество смертей. В то же время умерших на кремацию уже не принимали.
Источник:24 канал
Какие сюжеты стали самыми интересными и популярными за неделю среди наших читателей – вашему вниманию.
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Настоящего отвода войск России не произошло
После активного стягивания войск к границам Украины и оккупированного Крыма Россия начала процесс передислокации армии, однако только с территории Крымского полуострова. На восточной границе Украины, вблизи российской Воронежской области, это пока не слишком заметно. Вероятно, оценив ситуацию, Кремль лишь замедлил наступление.
Какова вероятность новой угрозы со стороны России: смотрите видео
В Индии тела умерших от COVID-19 сжигали под открытым небом
В крупнейших городах Индии тела умерших от коронавируса кремировали под открытым небом. В то же время некоторые отделения индийских больниц полностью заполнены. Также в некоторых больницах даже решили сделать из машин скорых временные морги.
Жуткая ситуация с коронавирусом в Индии: смотрите видео
YouTube может заблокировать "Первый независимый"
По требованию украинского правительства, на территории Украины YouTube заблокировал трансляцию медведчуковских каналов: Newsone, "112 Украина" и ZIK. Вскоре это может произойти и с вновь созданным "Первым независимым". По мнению экспертов, в отношении него власти могут вновь обратиться в YouTube и государственные надзорные органы.
Вероятность блокировки "Первого независимого": смотрите видео
В мире приобретает популярность NFT
В мире технологий появился новый тренд – NFT. Соответствующая технология дает возможность человеку обладать оригиналом, уникальным экземпляром цифрового файла в интернете. Сейчас NFT – это гарантия уникальности файла.
Что известно о NFT: смотрите видео
В сентябре 2021 года Меркель уйдет из большой политики
Решение об уходе из политики канцлер Германии Ангела Меркель приняла еще 2 года назад. Вскоре немцы будут выбирать новый парламент, в конце концов лидер партии-победителя станет новым канцлером.
Меркель уйдет из большой политики: смотрите видео
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