В кінці квітня Кремль заявив про намір відвести свої війська від кордонів України. Проте у належний спосіб цього не відбулося, переконані експерти. Через третю хвилю COVID-19 в Індії зафіксували рекордну кількість смертей. Водночас померлих на кремацію вже не приймали.

Які сюжети стали найцікавішими та найпопулярнішими за тиждень серед наших читачів – до вашої уваги.

До теми Путін і Байден можуть зустрітись в Європі, хто такий очільник Кремля насправді – відео тижня

Справжнього відведення військ Росії не відбулося

Після активного стягування військ до кордонів України та окупованого Криму Росія почала процес передислокації армії, проте лише з території кримського півострова. На східному кордоні України, поблизу російської Воронезької області, це поки не надто помітно. Ймовірно, оцінивши ситуацію, Кремль лише стишив наступ.

Яка ймовірність нової загрози з боку Росії: дивіться відео

В Індії тіла померлих від COVID-19 спалювали просто неба

У найбільших містах Індії тіла померлих від коронавірусу кремували просто неба. Водночас деякі відділення індійських лікарень повністю заповнені. Також в деяких лікарнях навіть вирішили зробити з машин швидких тимчасові морги.

Моторошна ситуація з коронавірусом в Індії: дивіться відео

YouTube може заблокувати "Перший незалежний"

На вимогу українського уряду, на території України YouTube заблокував трансляцію медведчуківських каналів: Newsone, "112 Україна" та ZIK. Незабаром це може статися й з новоствореним "Першим незалежним". На думку експертів, щодо нього влада може знову звернутись до YouTube й державних наглядових органів.

Ймовірність блокування "Першого незалежного": дивіться відео

У світі набуває популярності NFT

У світі технологій з'явився новий тренд – NFT. Відповідна технологія дає можливість людині володіти оригіналом, унікальним екземпляром цифрового файлу в інтернеті. Наразі NFT – це гарантія унікальності файлу.

Що відомо про NFT: дивіться відео

У вересні 2021 року Меркель піде з великої політики

Рішення про відхід з політики канцлерка Німеччини Ангела Меркель ухвалила ще 2 роки тому. Незабаром німці обиратимуть новий парламент, зрештою лідер партії-переможця стане новим канцлером.

Меркель піде з великої політики: дивіться відео