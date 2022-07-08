беларусь снова продолжила военные учения

На территории беларуси самопровозглашенный президент александр лукашенко продолжил военные учения. Перед этим неоднократно говорили об угрозе нападения со стороны подконтрольной путину стране.

Соответствующую информацию обнародовали белорусские СМИ. Об этом стало известно 7 июля.

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беларусь продолжает военные учения

Обучение в белоруссии продлено как минимум до 16 июля. Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах,

– говорится в сообщении.

Несмотря на длительные учения на полигонах, по данным СМИ, белорусская армия не готова к наступательным операциям.

Нападение из беларуси было коварным

Стоит вспомнить, что российские войска на рассвете 24 февраля напали на Украину, зайдя с территории беларуси. Обстрелы нашего государства оттуда также продолжаются регулярно.

К сожалению, то, что произошло со стороны беларуси, для нас – и мы этого не скрываем – было коварно,

– рассказал Алексей Данилов.

В интервью "Апострофу" секретарь Совета государственной сохранности и обороны Украины поведал, что Украина считала, что такового развития не будет.

"Мы ожидали немного другой сценарий. Однако, пока мы имеем такую ситуацию", – вспомнил Данилов.

Угроза нападения со стороны беларуси: коротко

В последнее время ходят слухи о вероятном нападении белорусского войска на Украину. В Минобороны Украины 5 июля заявили, что у россии может быть несколько сценариев: "Они сами не уверены, что будут делать завтра или послезавтра, поскольку ориентируются по ситуации, и выбирают из этих сценариев наиболее эффективный именно в определенный момент".

В этот же день в Генштабе ВСУ заявили, что угроза обстрелов из беларуси сохраняется. Там уже проверяют системы управления и оповещения.

Украинская разведка заверила, что не наблюдает подготовки группировок противника в беларуси к наступательным действиям.

Однако заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, что есть другие маркеры, которые могут свидетельствовать о том, что беларусь может рассматриваться как один из сценариев нашего врага.

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