Расслабляться не стоит: в каком случае возможно наступление из Беларуси

Сообщалось, что после встречи Владимира Путина и Олександра Лукашенко начались массовые передвижения военной техники и подготовка к атаке. Однако впоследствии эту информацию опровергли.

Дело в том, что для нападения из Беларуси у Путина пока нет сил. Об этом 24 канала сказал военный эксперт Михаил Притула.

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"Хотеть" не значит "мочь"

Как акцентирует военный эксперт, в Беларуси должно быть сосредоточено не менее 200 – 300 тысяч воинов, бронетехника, артиллерия, ракетные войска, большое количество автомобильной техники и так далее.

Всё это нужно собрать в один момент и очень быстро. Если у Путина это получится, тогда можно будет говорить о вероятном нападении с Беларуси. То, что они такие планы вынашивают, это однозначно. Но "хотеть" и "мочь" – это разные вещи,

– подчеркивает Притула.

Поэтому говорить о том, что в скором времени начнется атака со стороны Беларуси – рано. Пока все маневры не имеют военного значения.

"Однако расслабляться также не стоит. Теоретическая возможность есть. Вероятно, они мечтают нанести удар с Севера в сторону Молдовы. В то же время сделать это тайно им не удастся", – говорит Михаил Притула.

Если начнется перебрасывание большого количества техники в Беларусь, отмечает военный эксперт, можно будет говорить, что они реализуют именно этот сценарий.

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Лукашенко не будет играть за Путина

По мнению военного эксперта, о белорусском фронте речь не идет. Он отмечает, что белорусской армии почти не существует.

Беларусь является оккупированной страной. Там находятся русские войска, они делают что хотят, берут что хотят и ездят где хотят. Соответственно командование там происходит российскими командирами и офицерами,

– акцентирует Притула.

Да, Россия может использовать белорусские флаги. Но мы видим, что белорусские войска тщательно обходят полигоны, на которых базируются российские войска. Более того, подчеркивает военный эксперт, Лукашенко пытается несколько дистанцироваться от Путина. Он вообще обозвал его "самым токсичным человеком в мире".

"Беларусь не будет участвовать в играх Путина. Но Путин может использовать Беларусь как плацдарм для нападения на Украину", – уверяет военный эксперт.

Потому открытие второго фронта, утверждает Притула, будет означать продолжение первого. Военный эксперт отмечает, что россияне могут попытаться нанести удар западнее Киева в направлении Житомира и Ровно.

"Возможно, они попытаются реализовать этот сценарий. Но для этого нужно гораздо больше войск и техники, чем у них есть", – подытожил Михаил Притула.

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