Угроза не исчезла, – генерал Райан оценил риск повторного наступления из Беларуси

В последнее время вновь активизировались сообщения о потенциальном усилении угрозы со стороны Беларуси. Поводом настороженности являются совместные российско-белорусские учения, публичные заявления Александра Лукашенко относительно ситуации с безопасностью, а также перемещение российских подразделений и развертывание инфраструктуры, которую связывают с разведкой и ретрансляцией сигналов для дронов.

Военный аналитик, австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан в интервью для 24 Канала рассказал, как оценивает угрозу с Белорусской границы для Украины.

Интересно "Определенные подразделения" у границы есть: в ГПСУ сказали, сохраняется ли угроза со стороны Беларуси

Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркивали необходимость учитывать Белорусское направление как потенциально опасное.

В то же время самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко в последнее время активизировал дипломатические контакты с США и заговорил о возможности диалога с Украиной. Это вызывает вопрос, меняется ли роль Беларуси в войне и на чьей стороне может быть Лукашенко.

Оценка генерала из Австралии

Мик Райан отметил, что угроза с белорусского направления остается постоянной еще с начала полномасштабного вторжения.

Риск со стороны Беларуси всегда существовал. В 2022 году российские войска начинали полномасштабное вторжение, в частности с территории Беларуси. И хотя битва за Киев завершилась отступлением россиян с севера, именно ограничения со стороны Беларуси никуда не исчезли,

– отметил он.

По его словам, Беларусь и в дальнейшем предоставляет России свою инфраструктуру для военных нужд – в частности аэродромы, логистику и возможности для военных учений.

И Минск фактически стремится балансировать между поддержкой Москвы и нежеланием непосредственно вступать в войну.

Заметим, что ветеран Николай Мельник считает, что существует риск привлечения белорусской армии к войне, однако пока непонятно, в каком именно направлении она может быть использована. Он также отметил, что через мобилизационные мероприятия, обучение стратегического уровня и развитие логистической инфраструктуры в Беларуси сохраняется угроза ее возможного вовлечения в боевые действия.

Интервью с генералом Миком Раяном: смотреть видео

Какова ситуация на границе с Беларусью: последнее

Украинские пограничники заявляют, что пока не фиксируют накопления российских войск, техники или создания ударных группировок вблизи границы с Беларусью, а ситуация на направлении остается контролируемой.

Глава Вышгородского РОА Алексей Данчин заявил, что в рамках решений военного командования общины Киевской области получили задание подготовить населенные пункты к круговой обороне, в частности речь идет о 32 населенных пунктах вместе с Киевом. По его словам, регион уже выделяет средства на усиление обороноспособности, в частности на строительство антидроновой защиты и инженерных заграждений.

Президент Владимир Зеленский заявил, что со стороны Беларуси существует потенциальная угроза наступления на Волынскую, Ровенскую и Житомирскую области, поэтому украинская власть уделяет особое внимание усилению обороны северного направления. Вместе с местными властями и военным руководством рассматриваются меры по укреплению защиты приграничных регионов, и ни одно направление не остается без внимания.