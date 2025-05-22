Угроза наступления из Беларуси: в ГПСУ сказали, когда может возрасти риск для Украины

Россия и Беларусь готовятся к совместным военным учениям, активная фаза которых, предварительно, состоится в сентябре. В этот период может возрасти угроза со стороны белорусской границы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в Media Center Ukraine.

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Угроза из Беларуси

Демченко отметил, что Украина внимательно следит за подготовкой совместных военных учений Беларуси и России, активная фаза которых, по предварительным данным, состоится в сентябре.

В момент, когда будут происходить активные действия, тем более, что могут быть задействованы полигоны в Беларуси, и могут туда привлекаться подразделения армии России. В это время, конечно, риск для нашей страны будет расти,

– подчеркнул представитель ГПСУ.

Добавим, в конце апреля Демченко заявлял, что Белорусское направление остается угрожающим для Украины. Ведь Россия может попытаться использовать его повторно.

В то же время представитель Госпогранслужбы отмечал, что если будет происходить перемещение российских подразделений в Беларусь, то Украина об этом будет знать.