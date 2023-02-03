"Отправим обратно в пакетах": жители Ровненщины готовы к вероятному наступлению из Беларуси

На белорусском рубеже украинские военные продолжают укреплять линию обороны границ и населенных пунктов. Местные жители помогают защитникам.

В Ровненской ОВА рассказали, что местные жители переживают о возможности наступления из Беларуси, однако не паникуют.

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Женщины и дети планируют уезжать в крайнем случае

На приграничные Ровненской области хорошо слышны военные учения со стороны Беларуси. Местные задумываются, не придется ли им в будущем уезжать. Страшно и переселенцам, которых много в Ровненской области. Ведь слухи о "наступлении такого-то числа" ходят регулярно.

Пограничный край в Ровненской области славится многодетными семьями, но с начала войны всего из 4 близлежащих сел выехало только 10 семей. Кто-то допускает вероятность, что в случае опасности придется эвакуироваться.

Житель одной из самых многодетных семей Украины, где воспитывали 19 детей, живет всего в полутора километрах от границы. Они не раз видели, как со стороны Беларуси летели ракеты. В начале полномасштабной войны собирали чемоданы на случай, если оккупанты пойдут и через их деревню, однако обошлось. Сейчас внимательно следят за ситуацией на границе и говорят, что будут выезжать в крайнем случае.

Все переживаем день и ночь, того сна уже нет. Куда деваться, что делать, ехать или сидеть,

– сказала многодетная мама Светлана,

3-летняя Настя, ее мама, бабушка и прабабушка эвакуировались в Ровненскую область из Мелитополя. Им тоже страшно из-за вероятного наступления уже из Беларуси.

Очень переживаю, может такое произойти или нет. Боже, не знаем, что и думать. Надеемся, что ВСУ все же остановит эту агрессию,

– говорят переселенцы.

"Вероятность нападения есть уже почти год": местные готовятся к обороне

Также на приграничной части Ровненской области много людей, которые решили, что в случае наступления останутся и будут защищать свое.

Будем охранять нашу границу, мы настроены давно,

– сказал один из местных мужчин.

В Ровненской ОВА заметили, что вероятность нападения действительно есть, уже как почти год. Администрация успокаивает, что ситуация контролируемая и границу укрепляют непрестанно. Местные жители, конечно, беспокоятся, однако паники нет. Более того, местные во всем помогают.

Говорят, при необходимости "помогут" и нежелательным гостям вернуться быстро домой.

Мы же лучше знаем тропы, где есть. Отправим обратно их туда в пакетах. Воды много сейчас, можно бросать в реку с моста, они домой поплывут себе,

– говорят местные.