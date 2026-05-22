Ядерные "Искандеры" в Беларуси: что задумали Путин с Лукашенко и какая опасность от этих ракет

С 18 по 21 мая Беларусь стала плацдармом для ядерных учений России. В ходе этих событий Минск мог получить ядерные боеголовки для комплексов "Искандер", из-за чего Беларусь становится еще более потенциально опасной для соседних стран.

Кроме того, после этих учений Лукашенко заявил, что Беларусь может быть втянута в войну только в случае прямой агрессии против его страны, а еще сказал о готовности встретиться с Зеленским. Военные и политические эксперты специально для 24 Канала описали все риски с территории Беларуси и предположили, в чем заключается план Лукашенко.

Что показали ядерные учения в Беларуси?

Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал, что Украина имеет горький опыт с военными учениями на территории Беларуси, после которых россияне "свернули не туда" 24 февраля 2022 года. Нынешние ядерные учения на территории Беларуси выглядели не то, что как бутафория, но были больше показательными, чем реальными. В частности, после заявления о том, что Россия отправила в Беларусь ядерные боеголовки.

Ранее уже были заявки о передислокации "Орешника" с ядерными боеголовками, ядерных "Искандеров". То есть, это уже было, а сейчас получается, что Россия повторно что-то привезла. Или тогда не было, а сейчас везете? Не было тогда, и нет сейчас? Россия существует в атмосфере тотальной лжи, когда они уже несколько раз захватили Купянск, Лиман и тому подобное,

– отметил военный обозреватель.

Он продолжил, что Украине нужно политически подсветить угрозы с территории Беларуси, потому что это официальное заявление России о передислокации ядерных боеголовок в неядерную страну Беларусь. Впрочем, никакого осуждения от мира не видно. Все уже привыкли к терактам на территории Украины. Ранее после массированных атак с жертвами мир хотя бы оружие Украине передал, а теперь все привыкли, и украинская дипломатия пытается взбудоражить их.

В чем главная опасность от ядерных "Искандеров" на территории Беларуси для Украины и НАТО?

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что Беларусь получила баллистические ракеты "Искандер-М". Она может нести боеголовку с весом 450 килограммов. И это можно называть стратегическим ядерным вооружением. Ее главная проблема – это скорость полета. Например, из Беларуси в Киев, Польши или Литвы она будет лететь всего 2 – 3 минуты, в зависимости от цели по которой она запущена.

"Это следующий уровень эскалации. Температура международных отношений после этих действий невероятно возросла. Россия требует от Лукашенко участия в войне. Он пытается не допустить этого, потому что понимает, что в случае агрессии со стороны белорусских военных, экономика его страны будет уничтожена. Главные объекты белорусской экономики очень близко к границе с Украиной, и нет проблем уничтожить их в случае удара", – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, если Россия использует ядерное оружие в любом виде против любой страны ответ на это может быть только ядерным. Если прилетит ядерная боеголовка весом 450 килограммов, например, по Варшаве, то весь город будет уничтожен и загрязнен. В таком случае НАТО уже не сможет просто написать пресс-релиз и выразить обеспокоенность, а именно также нанесет ядерный удар по России.

Какой план может разрабатывать Лукашенко?

Заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко высказал мнение, что Лукашенко, конечно, может приехать в Украину, где должен быть мгновенно арестован за похищение украинских детей и предоставление своей территории для агрессии против Украины, в чем есть несомненные доказательства. Конечно, Лукашенко может говорить, что у него есть политический иммунитет, но он не президент, а узурпатор.

Относительно нападения или не нападения, то риторике Лукашенко нельзя верить. Беларусь сама же может любым способом показать, что Украина якобы нанесла удар по стране или украинская ДРГ зашла на территории Беларуси и что-то взорвала. Тогда это будет подано, как нападение Украины на Беларусь, поэтому Лукашенко будет на это отвечать, но все равно решать это все будут российские спецслужбы,

– подчеркнул заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Он добавил, что Лукашенко – лжец и циничный человек. Интересно, о чем он вообще собирается говорить с Зеленским, когда из-за него, в частности, в Украине были убиты тысячи детей и мирных жителей. В общем вся ситуация, что сейчас происходит, это создание максимального уровня напряжения и угроз не только в отношении Украины, но и стран НАТО в Европе.

