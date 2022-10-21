Россия будет использовать Беларусь в качестве плацдарма для возможных агрессивных планов и давления против стран Запада. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

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Белорусская угроза

Эксперт отметил, что Россия действительно готовит предпосылки для дальнейших действий и непосредственной эскалации со странами ЕС и НАТО.

Это очень заметно. На мой взгляд, учитывая ту агрессивность и уровень эскалации, которые придерживаются Путин и Кремль, они могут готовить непосредственно военные действия против Литвы и Польши. Цель этого – через территорию Польши отрезать обеспечение и логистические поставки оружия в Украину,

– объяснил специалист.

По его словам, на сегодняшний день концентрация белорусских войск направляется к границам Литвы и в планах российско-белорусских сводных подразделений может быть желание сделать это на уже анонсированной границе с Польшей.

"Те подразделения белорусских войск, которые были на границе с Ровенской областью, их выводят на ротацию, чтобы объединять с российским контингентом войск и сделать их под совместной координацией и командованием России. Они переводятся в состояние боевой готовности к границам Польши и Литвы", – добавил аналитик.

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По его мнению, всплеск военной активности непосредственно на границах с Литвой и Польшей может свидетельствовать о желании Кремля реализовать "розовые мечты" о договоренностях с Западом по мировому порядку и мировому господству.

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Сможет ли Россия "перерезать" логистику

Обозреватель указал, что россиянам не удастся перебить логистику через территорию Украины, потому что Украина "не теряла времени и укрепляла границу" с Беларусью.

"У нас были неоднократные военные учения, мы заминировали все пути из Беларуси, создали фортификационные сооружения. Следует понимать, что в Украине белорусским направлением занимается командующий Объединенными силами генерал Наев, который создавал линию защиты на Донбассе, которую до сих пор рашисты в некоторых местах не могут пройти. Поэтому бить прямо по этой линии бессмысленно", – подчеркнул эксперт.

По его словам, Путин на сегодняшний день "повышает градус напряженности и уровень эскалации".

Он это делает для того, чтобы выйти хотя бы на какие-нибудь переговоры с Западом или хотя бы попытаться выйти из международной изоляции и говорить о новом уровне международной безопасности. Беларусь он рассматривает с точки зрения "тарана", который даст ему возможность выходить на переговоры с Западом, однако Путин традиционно совершает много ошибок,

– убежден обозреватель.

По его мнению, глава Кремля не учитывает того, что "плодить хаос и войну можно достаточно долго, а "пожинать плоды" и пытаться ее контролировать – в этом могут возникнуть проблемы".

"Но то, что они ищут пути для эскалации, размещая российские войска на границах стран НАТО – это уже становится очевидным", – добавил Мусиенко.

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Ускорит ли это конец России

Специалист уверен, что Путин убежден в возможности контролировать хаос, но это действительно очень сложно, потому что война может перейти на территорию России.

Для этого есть много оснований, чтобы так считать, потому что мы видим первые ростки. Но он продолжает упорно распространять пространство эскалации, чем хочет проверить готовность НАТО. Но натовская готовность понятна: президент США озвучил ее, что НАТО будут защищать каждый дюйм натовской территории,

– заметил аналитик.

Он констатировал, что Путин хочет использовать единственный козырь, который есть у него в рукаве – это шантаж ядерным оружием.

"Путин на это рассчитывает. Это сомнительно, потому что мы видим готовность Запада противодействовать этому, поэтому это может только ускорить крушение путинского режима и распространение войны на территорию России", – резюмировал Мусиенко.

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