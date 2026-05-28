Россияне отвлекли внимание Беларусью и пошли в активизацию на другом направлении

Российские войска начали формирующие операции для летней кампании. Враг демонстрирует активность и сосредоточенность в Донецкой области, пока в информпространстве продолжает обсуждаться тема вероятного наступления из Беларуси и потребность усилить границу.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в разговоре с 24 Каналом рассказал, куда именно приблизились российские оккупанты в Донецкой области.

Смотрите также СОУ не дают оккупантам воплотить свои планы и оттеснили их на 3 направлениях: обзор фронта от ISW

Ситуация в Донецкой области: какая есть угроза?

Полный захват Донецкой области остается приоритетной целью россиян уже длительный период. Сейчас оккупанты подошли к Константиновке.

Пока рассказывают сказки о наступлении из Беларуси, в это время россияне заходят с юга и юго-запада в Константиновку. Их присутствие уже фиксируется на "7 ветрах", в Солнечном и Южном – это все районы города,

– рассказал Свитан.

Что происходит в районе Константиновки: смотрите на карте

Военный эксперт отметил, что противник направляет на Константиновку авиабомбы, пытается переломить украинскую оборону и выжать оттуда подразделения СОУ. Свитан объяснил, что если врагу это удастся, тогда он подойдет с юга к Дружковке.

Константиновку можем потерять в период летней кампании. Это надо четко понимать. Россияне туда не просто подошли, они практически город полузахватили. Вот это реальная проблема, а нас отвлекают рассказами о Беларуси,

– озвучил Свитан.

Полное интервью Свитана о ситуации на фронте: смотрите видео

Он подчеркнул, что пока там не появится хотя бы такая группировка, которая была в 2022 году, пугаться наступления с белорусской территории не стоит, а тогда было кому ехать. Ведь там перед началом полномасштабного вторжения в течение года накапливалось многотысячное войско. Сейчас, с его слов, нет подтверждения, что на белорусской территории есть мощная российская группировка. А сама армия Беларуси, как отметил полковник запаса ВСУ, не несет угрозы из-за своей неопытности.

"Белорусская армия – это усы, трусы и мешок картошки. Это все, что она собой представляет. Непонятно, зачем сейчас эта тема подсвечивается. Разведка и пограничники уже объяснили, что там нет никакого движения. Нам надо удерживать донецкий фронт", – заметил Свитан.

Военный эксперт подытожил, что если врагу удастся прорвать третью линию обороны, он окажется на левом берегу Днепра, тогда открывается угроза для Днепропетровской, Запорожской, Полтавской областей, а дальше и Киевской.

Оккупанты продолжают попытки инфильтроваться в Константиновку

Напомним, американский Институт изучения войны сообщал о том, что российская армия активизировалась почти на всех отрезках фронта. СОУ по состоянию на 24 мая продвинулись в восточной части Миньковки, к северо-востоку от Константиновки.

До этого были нанесены удары со стороны украинских защитников по позициям противника на южных и юго-западных окраинах города Константиновка, там россияне стремились просочиться. Однако на этом отрезке военная техника вязнет из-за грязи, которая сейчас есть на фронте.

Российские захватчики также не оставляют попыток инфильтроваться на Покровском направлении. Враг пользуется тактикой малых пехотных групп для просачивания и сосредоточения своих сил в тылу СОУ. Вместе с этим противник применяет немалый объем беспилотников, чтобы повредить логистику украинских защитников.