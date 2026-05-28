Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у розмові з 24 Каналом розповів, куди саме наблизились російські окупанти на Донеччині.

Ситуація на Донеччині: яка є загроза?

Повне захоплення Донецької області залишається пріоритетною ціллю росіян вже тривалий період. Наразі окупанти підійшли до Костянтинівки.

Поки розповідають казки про наступ з Білорусі, в цей час росіяни заходять з півдня і південного заходу в Костянтинівку. Їхня присутність вже фіксується на "7 вітрах", в Сонячному та Південному – це все райони міста,

– розповів Світан.

Що відбувається в районі Костянтинівки: дивіться на карті

Військовий експерт наголосив, що противник спрямовує на Костянтинівку авіабомби, намагається переломити українську оборону і вичавити звідти підрозділи СОУ. Світан пояснив, що якщо ворогу це вдасться, тоді він підійде з півдня до Дружківки.

Костянтинівку можемо втратити в період літньої кампанії. Це треба чітко розуміти. Росіяни туди не просто підійшли, вони практично місто напівохопили. Ось це реальна проблема, а нас відволікають розповідями про Білорусь,

– озвучив Світан.

Повне інтерв'ю Світана про ситуацію на фронті: дивіться відео

Він підкреслив, що поки там не з'явиться хоча б таке угруповання, яке було у 2022 році, лякатися наступу з білоруської території не варто, а тоді було кому їхати. Адже там перед початком повномасштабного вторгнення протягом року накопичувалось багатотисячне військо. Наразі, з його слів, нема підтвердження, що на білоруській території є потужне російське угруповання. А сама армія Білорусі, як наголосив полковник запасу ЗСУ, не несе загрози через свою недосвідченість.

"Білоруська армія – це вуса, труси й мішок картоплі. Це все, що вона собою уявляє. Незрозуміло, навіщо зараз ця тема підсвічується. Розвідка і прикордонники вже пояснили, що там немає ніякого руху. Нам треба утримувати донецький фронт", – зауважив Світан.

Військовий експерт підсумував, що якщо ворогу вдасться прорвати третю лінію оборони, він опиниться на лівому березі Дніпра, тоді відкривається загроза для Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської областей, а далі й Київської.

Окупанти продовжують спроби інфільтруватися у Костянтинівку

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни повідомляв про те, що російська армія активізувалась майже на всіх відтинках фронту. СОУ станом на 24 травня просунулися у східній частині Міньківки, на північний схід від Костянтинівки.

До цього були завдані удари з боку українських оборонців по позиціях противника на південних і південно-західних околицях міста Костянтинівка, там росіяни прагнули просочитися. Однак на цьому відрізку військова техніка грузне через багнюку, яка нині є на фронті.

Російські загарбники також не полишають спроб інфільтруватися на Покровському напрямку. Ворог користується тактикою малих піхотних груп для просочування та зосередження своїх сил у тилу СОУ. Разом з цим противник застосовує чималий обсяг безпілотників, аби пошкодити логістику українських оборонців.