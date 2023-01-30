Россия перебросила в Беларусь новых военных для подготовки: в ГПСУ оценили угрозу

Оккупанты снова перебросили свои подразделения в Беларусь для подготовки. Тем временем некоторые военные, прошедшие учения, уже вернулись в Россию, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.

Ситуацию прокомментировал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Однако, по его словам, ситуация на границе с Белоруссией остается полностью контролируемой.

Конечно, это направление достаточно напряжено из-за того, что Беларусь не прекращает поддерживать Россию в войне, которую она развязала против нашей страны, и предоставляет и свою территорию, и свое воздушное пространство. Там постоянно проходят учения между подразделениями РФ и Беларуси,

– рассказал Демченко.

Также он отметил, что на территории Беларуси сейчас идет обучение, которое должно закончиться 1 февраля.

"Сейчас рядом с нашей границей работники Госпогранслужбы не наблюдают перемещения ни военной техники, ни личного состава этих подразделений – они преимущественно находятся на тех военных полигонах, которые "любезно" предоставляет Беларусь", – заявил Демченко.

Сколько оккупантов находятся в Беларуси

Спикер ГНСУ проинформировал, что всего в Беларуси находятся около 9 000 российских военнослужащих.

Раньше мы фиксировали несколько большее их количество. Но те подразделения, которые уже прошли обучение, были переведены обратно на территорию России для того, чтобы в дальнейшем перебросить их на направления, где ведутся боевые действия.

– подытожил Демченко.

Следует добавить, что на днях мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что обучение России в Беларуси снова продолжили, однако украинские пограничники считают, что эти учения будут продолжаться еще не раз.

В свою очередь глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отметил, что у Украины будет минимум 2 недели на подготовку, если возникнет угроза наступления из Беларуси. Именно столько времени пройдет с момента формирования наступательной группировки до ее вторжения. Сейчас в Беларуси не создали ни одной наступательной группировки.