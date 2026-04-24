Лукашенко никогда не был готов к войне так, как сейчас, белорусский оппозиционер

В Украине снова оценивают риски со стороны Беларуси после заявлений о военной активности у северной границы. Пограничники не фиксируют подтягивания войск или техники, но за ситуацией внимательно следят.

Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси, оппозиционер Павел Латушко в эфире 24 Канала объяснил, что в Беларуси за последние годы изменилось сразу несколько вещей. Именно они показывают, насколько далеко режим зашел в военной подготовке.

Что изменилось в армии Беларуси?

Беларусь за последние годы потратила беспрецедентный ресурс на усиление армии. Это не означает, что войска Лукашенко уже способны самостоятельно начать агрессию против Украины или страны НАТО, но уровень подготовки стал значительно выше.

Вниманию! В Беларуси растет военная активность у украинской границы, а Россия, по оценке политолога Игоря Чаленко, и дальше пытается подтолкнуть Минск к более глубокому втягиванию в войну. В то же время Лукашенко понимает риски такого шага для себя и для страны, хотя опасность эскалации со стороны Беларуси сохраняется.

Павел Латушко отметил, что эти изменения видны не по одному признаку, а по целой системе решений. Речь идет о деньгах, новых правилах, мобилизации, вооружения и постоянных учениях.

Беларусь никогда не была готова к войне так, как сейчас. Но это не обязательно означает, что вооруженные силы Лукашенко способны осуществить агрессию против Украины или третьей страны,

– объяснил Латушко.

По его словам, подготовка охватывает не только армию, но и законодательство. Военная доктрина Беларуси теперь допускает превентивные удары по соседним государствам, если Лукашенко решит, что оттуда есть угроза.

Ресурс, который был потрачен за последние годы, чтобы увеличить боеспособность вооруженных сил, беспрецедентный. Никогда Беларусь не тратила столько денег на поддержку и развитие армии,

– подчеркнул он.

Латушко привел пример с танковым подразделением Бундесвера в Литве. Оно находится там для защиты страны от возможной агрессии, но Лукашенко может подать это как угрозу безопасности Беларуси.

Лукашенко может спрятаться по решению других

Лукашенко изменил не только военную доктрину, но и механизм принятия решений о войне. Формально право направлять белорусские войска на боевые действия передали Всебелорусскому народному собранию. Это структура из примерно 1200 назначенных чиновников и людей, лояльных к режиму. Латушко считает, что Лукашенко оставил себе пространство для маневра перед Путиным и белорусами.

Если Путин обратится к нему и скажет: "Саша, мне нужна твоя армия", он может ответить: "Я не могу решить сам, надо собрать Всебелорусское народное собрание",

– пояснил оппозиционер.

По такому сценарию Лукашенко может либо заставить делегатов поддержать участие в войне, или приказать им проголосовать против. В первом случае он скажет белорусам, что решение приняли их "представители", во втором – объяснит Путину, что не контролирует результат голосования.

Он может сказать: "Белорусы, это же не я принял решение, это ваши представители". А Путину может сказать: "Я не могу, потому что 1200 человек проголосовали против",

– отметил Латушко.

Такой механизм не делает систему демократической, но дает Лукашенко политическое прикрытие. Он может использовать его как инструмент давления, торга или отговорки в зависимости от того, чего потребует ситуация.

Кого могут мобилизовать в Беларуси?

В Беларуси уже ввели цифровую мобилизацию. Теперь вызов могут отправлять через SMS, а планку для призыва фактически снизили. В армию могут забирать людей, которые ранее не подпадали бы под такие требования. Режим может призывать и политических заключенных, и осужденных, повторяя российский сценарий.

Мобилизация может осуществляться через SMS-сообщения. Она может касаться людей, которые хромают, имеют недостатки здоровья, и политических заключенных,

– сказал Латушко.

Мобилизационный резерв в Беларуси, по оценке оппозиционера, составляет около 289 тысяч человек. Это офицеры и рядовой состав в запасе, которых могут призвать в случае необходимости.

Была информация, что только 20% офицеров запаса смогли или захотели отреагировать на мобилизационный призыв. Не очень люди хотят идти воевать,

– отметил он.

К этому добавляется территориальная оборона, которую Латушко оценил в 150 тысяч человек. Действующая численность вооруженных сил вместе с гражданским персоналом составляет около 65 тысяч, но Лукашенко поставил задачу увеличить ее до 85 тысяч.

Как Лукашенко готовит Беларусь к военному сценарию?

Подготовка не ограничивается мобилизацией, в Беларуси создали южное оперативное командование в Гомельской области, то есть на направлении у границы с Украиной.

К слову: Лукашенко публично заявляет, что Беларусь "готовится к войне" и должна быть готова к любым вызовам. При этом Минск традиционно сочетает жесткую военную риторику с заявлениями о якобы нежелании воевать.

Параллельно режим наращивает вооружение и расходы на оборону. По словам Латушко, только в 2024 году Беларусь получила около 4 – 4,5 тысяч новых образцов вооружения, а оборонные расходы выросли на 32%.

Учения не прекращаются. Они начались в 2022 году и с тех пор продолжаются постоянно,

– подчеркнул Латушко.

К этому процессу привлекают не только военных. Районные исполнительные комитеты закупают бронежилеты, территориальную оборону постоянно проверяют, а сама тема войны все чаще звучит в риторике Лукашенко.

Это реальные действия по подготовке к каким-то военным событиям,

– объяснил он.

Параллельно Лукашенко все чаще говорит о войне публично. Он прямо заявляет, что страна якобы "готовится к войне", но в то же время перекладывает риски на самих людей. Латушко обратил внимание, что Лукашенко даже говорит о квартирах для военных в такой логике, будто общество уже надо психологически готовить к потерям. Такая риторика постепенно приучает белорусов к мысли, что военный сценарий возможен.

Почему Лукашенко боится прямой войны?

Латушко считает, что самостоятельно Лукашенко не решится отправить белорусскую армию против Украины. Такой шаг может ударить по нему внутри страны, потому что белорусы не поддерживают участие в войне. Если белорусские войска зайдут в Украину, ответ будет жестким. После этого в Беларусь начнут возвращаться погибшие военные, а общество может отреагировать взрывообразно.

Более 90% белорусов не хотят, чтобы вооруженные силы Беларуси участвовали в агрессии,

– подчеркнул Латушко.

Несмотря на репрессии и заблокированные свободы, такой сценарий может пошатнуть власть Лукашенко. Он понимает, что прямое участие в войне способно запустить процессы, которые режиму будет сложно контролировать.

Лукашенко может предоставить белорусский балкон, который имеет стратегическое значение для России,

– объяснил оппозиционер.

Именно это уже произошло в 2022 году, когда белорусскую военную и гражданскую инфраструктуру использовали для полномасштабного вторжения в Украину. Латушко не исключает, что Лукашенко снова может обеспечить России такой тыл, но не пойдет в войну собственной армией.

