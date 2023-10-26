В Северной операционной зоне продолжаются работы по увеличению минно-взрывных заграждений по всей протяженности государственной границы. Граница минируется плотно, везде где есть угроза нападения противника.

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ВСУ ведут стабилизационную операцию на Севере

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что эта работа продолжается и проводится круглосуточно.

Соответствующие объекты инфраструктуры, в том числе мосты и переходы – все это минимизируется. А там, где есть необходимость, полностью разрушается. Непосредственно в приграничье с Россией и Беларусью,

– сказал он.

По его словам, украинские военные продолжают ведение стабилизационной операции и подготовку к оборонной операции.

ВСУ на Севере минируют территории: смотрите видео

Генерал-лейтенант подчеркнул, что сил и средств для ведения стабилизационной операции в настоящее время достаточно.

"Мы планируем, что в случае увеличения военной угрозы Генштаб ВСУ передаст дополнительные силы и средства", – добавил он.

Украинские военные отмечают, что каждое минно-взрывное заграждение и каждое минное поле обязательно должно прикрываться общевойсковым подразделением, чтобы военнослужащие огнем своего оружия и вооружения не позволяли саперным подразделениям противника осуществлять попытки разминирования минных полей.

Какая ситуация на Севере