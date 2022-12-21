Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Ранее сообщалось о том, в каком случае возможно наступление из Белоруссии.

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Путин готов открыть 2 фронт

Жданов отметил, что Путин готов рассредоточить свои войска на 2 фронта. Приграничные белорусские регионы закрыли, ввели там комендантский час, проводят там фильтрационную работу, потому что эти области готовят к прибытию мобилизованных. Пока не известно, сколько их будет.

Не думаю, что Путин готов сформировать какую-то большую группировку. Когда в Беларуси будет 50 тысяч – 70 тысяч российских военных, тогда будет реальная угроза того, что возможна атака наших границ. Дело не в том, пробьются или не пробьются, задача не в том,

– заметил военный эксперт.

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Задание 2 фронта

Он продолжил, что задача – открыть просто 2 фронт. Путину все равно, сколько людей он еще положит, и сколько они будут драться, неделю или две. ВСУ будут вынуждены опрокинуть свои резервы с одного направления на другое.

"Вот в чем заключается задача этого 2 фронта для России – растянуть силы ВСУ. Я надеюсь, что они поступят так, как всегда это делают, и это будет очередной ошибкой", – подчеркнул Жданов.

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