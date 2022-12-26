Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он отметил, что войска оккупантов на границе не выстроены в штурмовой, или предбоевой порядок, то есть не готовы к началк наступления на Украину.

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По мнению военного эксперта, против версии вторжения говорит еще и то, что российских мобилизованных из учебных лагерей отправляют воевать на Донбасс, а также для проведения атак на полигонах не хватает бронетехники.

Напоминает учебно-боевую группу

"Учитывая, какое перемещение техники происходило на территорию Беларуси, это больше напоминает учебно-боевую группу. В каждом подразделении есть боевые машины, а также учебно-боевые. Последние получают больше моторесурса и на них проходит обучение личный состав - экипажи, операторы, наводчики, командиры, механики", – отметил он.

По словам Жданова, эта учебно-боевая группа очень мала, для того чтобы разместить достаточное количество военных на броне и ночью отправиться на территорию Украины.

Это невозможно. Если только они вдруг в пешем порядке решат выступить ночью и попытаться ворваться на нашу территорию,

– предположил он.

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Россия только делает вид, что готовится к вторжению

"Россияне сейчас вбрасывают в украинское инфополе информацию, что якобы произойдет вторжение со стороны Беларуси. Однако Россия лишь делает вид, что готовится к нему, чтобы отвлечь внимание Вооруженных сил Украины от подготовки к наступлению на других направлениях. Этого и следовало ожидать", - считает он. Жданов.

Он также обратил внимание на то, что уже долгое время с территории Беларуси в Украину не прилетают ракеты и не было вторжения российских войск ни в воздушное, ни в наземное пространство нашей страны.

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