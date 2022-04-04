Угроза нового вторжения остается: мы можем ожидать возвращения оккупантов, – Живицкий

Хотя почти вся Сумская область зачищена от российских оккупантов, угроза нового наступления остается. На границе остается большое количество вражеских войск.

Угроза нового наступления остается

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал. По его словам, о перемещении оккупантов сообщают даже россияне.

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Нам сообщают местные жители и граждане России, которые живут в приграничных районах с Украиной и сочувствуют и помогают украинцам, что большое скопление российской бронетехники, систем залпового огня, автомобилей связи на территории России вдоль границы Украины,

– сказал председатель ОВА.

Он добавил, что сейчас российские оккупанты грузят подбитую и неработающую технику на железнодорожные платформы, очевидно, что будут отправлять ее куда-нибудь на ремонт.

"Но не отводят полностью войска поэтому ситуация остается напряженной и в любой момент мы можем ожидать их возвращения. Поэтому идет процесс укрепления региона и продолжаются работы, чтобы предотвратить наступление", – сказал Живицкий.

Планы оккупантов

Ранее в Генштабе отметили, что россияне готовятся к проведению наступательной операции на Востоке. Именно поэтому оккупанты отводят войска, что опрокинуть их на это направление. Также враг всеми силами пытается улучшить тактическое положение отдельных направлений на Юге Украины.

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