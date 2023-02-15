Новая война? Кто встрянет в погоню вооружений и как предотвратить катастрофу

Пока Украина борется за каждую единицу оружия, мир, кажется, начинает забывать, как сквозь дырявые экономические ограничения насыщал Россию военной техникой. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Погоня вооружений

Согласно сведениям предоставленных Стокгольмским институтом исследования проблем мира после Второй мировой войны и по сей день, несмотря на ряд инициатив в области разоружения, государства массово производили и скупали ресурсы для ведения вооруженных конфликтов.

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Несмотря на вызовы для цепей снабжения, вызванные агрессией России против Украины, доходы 100 крупнейших компаний по производству оружия продолжают расти. Они достигли показателя в 592 миллиарда долларов. Это в 13 раз больше, чем пакет финансовой помощи, выделенный для Украины от США на 2023 год. При этом американские вооруженные компании доминируют в списке гигантов в данном сегменте рынка.

Столкнувшись с беспрецедентной агрессией России, государства один за другим начали объявлять об увеличении своих оборонных бюджетов. Результатом таких действий является новый виток погони вооружений. Следовательно, подкормка пороховой бочки, на которой сидит человечество, постепенно девальвируя международное право и осуществляя переход к праву силы.

Эмбарго с привилегиями

В 2014 году в связи с оккупацией Крыма и части Востока Украины, ЕС ввел против России эмбарго на торговлю оружием. Такая ограничительная мера была частичной, ведь оставалась лазейка на поставку по договорам, заключенным до августа 2014 года, а также соглашениями на выполнение упомянутых договоров.

Как результат, по меньшей мере, до 2020 года 10 стран ЕС, в частности Германия, которая тормозит процессы передачи оружия Украине, поставляли в Россию целый арсенал военной техники. Речь идет о ракетах, бомбах, торпедах, пушках, наземных транспортных средствах и кораблях на сумму 346 миллионов евро.

Возможность продолжать закупку оружия и его компонентов вывела российские вооруженные компании в рейтинг 100 крупнейших в этом сегменте рынка. Способствовала временному затишью перед бурей разве что российская коррупция. Ведь, несмотря на сверхприбыли 6 компаний, военно-промышленный сектор последовательно демонстрировал признаки стагнации.

Вопрос о том, действует ли так же "эффективно" подобное эмбарго в отношении Ирана, Северной Кореи и других неблагонадежных наций остается открытым.

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Россия как "гарант" безопасности

После распада Советского Союза, который Владимир Путин считает "величайшей геополитической катастрофой XX века", российский президент вообразил себя "собирателем земель". Он последовательно развязывал агрессивные войны против суверенных государств. За такие действия Путина прозвали "московским муссолини", однако вместо того, чтобы изолировать диктатора на опережение, международное сообщество приобщило его к инициативам безопасности.

Посорившись с Путиным несколько лет назад, в 2018 году Франция решила строить с Россией новую архитектуру безопасности. Через год российскую делегацию вернули к полноправному участию в ПАСЕ, а при содействии США – в G7. Шаги на сближение Россия расценила как слабость и, наконец, разрешила самый большой со времен Второй мировой войны вооруженный конфликт в самом сердце Европы.

Снабжение оружия ≠ участие в войне

Таковы последствия построения системы международной безопасности на гнилом фундаменте российских гарантий не нападать. Впрочем, Россия продолжает быть одним из 5 "стражей" безопасности на универсальном уровне.

Российские чиновники и пропагандисты хорошо осознают: оружие, финансовая и политическая поддержка Украины наконец приведут к ее победе над агрессором. Поэтому активно распространяют нарратив о сговоре "коллективного Запада" против России и ее граждан. При этом в Украине Россия, конечно же, воюет с НАТО, ведь снабжение оружием является "участием в вооруженном конфликте".

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Впрочем, в случае нарушения запрета на использование силы государства, по меньшей мере, имеют право (или даже обязанность) принять контрмеры с целью восстановления законного положения дел. В случае военной агрессии наиболее действенной мерой является поддержка Украины.

Следовательно, оборонные поставки государств в рамках системы коллективной безопасности, которая предоставляется жертве агрессии, не делает их сторонами вооруженного конфликта в соответствии с международным гуманитарным правом.

Гарантии безопасности для Украины

22 сентября 2022 года на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Украины Владимир Зеленский впервые обнародовал украинскую "формулу мира".

Это 10 пунктов, которые будут гарантировать неповторение агрессии в будущем: радиационная, ядерная, энергетическая и продовольственная безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания войны.

В Москве заявили, что готовы к переговорам, однако приведенную формулу считают "нереалистической и неадекватной". В то же время единственным вариантом, который гарантировал бы устойчивое развитие мира в Украине, является деколонизация, демилитаризация, денацификация и демократизация России.

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Похоже, пока не поздно, Россия должна согласиться на достаточно либеральную формулу мира, подогнуть хвоста и покинуть Украину.

Политика умиротворения агрессора, которую Запад годами реализовывал в отношении России, еще раз подтвердила свою неэффективность. Стремление отделить политическое от экономического, наконец, привело к усилению России и ослаблению международного права. Это опасное сочетание не только для Украины, но и международного сообщества в целом. Так что избежать новой войны можно только вернув силу праву, а не вернувшись к праву силы.