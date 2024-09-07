Россия озабочена безопасностью ракетоносителей: Братчук оценил угрозу обстрелов с моря

Черноморский флот России перебазировался в Новороссийск. Теперь их флот охраняет сам себя.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что в море россияне фактически не выводят корабли.

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Российский флот

Братчук отметил, что базой ракетоносителей является Новороссийск. Для них вопрос номер 1 – это безопасность этих ракетоносителей. Номер 2 – это логистика содержания этих кораблей и обеспечение процесса снаряжения этих кораблей, когда "Калибры" участвуют в массированных ракетных атаках.

Пока это не достаточно активно проявляется, хотя "Калибры" сбиваются. Подводная лодка выходит на дежурство в Черное море, в Азовском нет более 2 недель. Потенциально она также угрожает "Калибрами", но в нынешней ситуации она охраняет Новороссийск,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Он добавил, что подводная лодка несет боевое дежурство, прикрывая собой базу российского черноморского флота.

Ситуация на Юге

По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг", вражеская тактическая авиация периодически проявляет свою активность. Более того, стратегическая авиация тоже выходила на боевые пуски. Она пытается работать по острову Змеиному, по вышкам Бойко.

"До того как Украина вернула под свой контроль эти локации, враг там обустраивал свои "глаза" и "уши". Ставил РЛС, обустроил военный объект, где работала разведка, которая следила за Одесской областью, Югом и Черным морем", – подчеркнул Братчук.

Он продолжил, что Россия не сможет вернуть их обратно. Однако пытается атаковать авиационными ракетами, но целей своих они не достигают.