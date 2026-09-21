Об этом руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил в эфире 24 Канала. Анализируя геополитическую ситуацию на фоне Генассамблеи ООН, он подчеркнул, что сейчас идет сложная шахматная партия между Украиной, США, Китаем, Европой и Россией.

Угроза для европейского континента

Руководитель Центра общественной аналитики резко раскритиковал позицию европейских политиков, которые надеются просто оттянуть войну. По его словам, европейский оборонно-промышленный комплекс технологически отстает от требований современных боевых действий, а Украина до сих пор не имеет реальных гарантий безопасности.

Они сейчас стоят перед угрозой эскалации в странах Балтии, полной оккупации стран Балтии,

– подчеркнул Клочок.

Он добавил, что Россия может пробить себе выход к Балтийскому морю, игнорируя Сувальский коридор, чтобы вернуть геополитические реалии времен Советского Союза.

Козыри Трампа и восстановление Украины

Особое внимание аналитик уделил предстоящим переговорам Дональда Трампа с Си Цзиньпином. У американского политика есть мощные рычаги влияния, в частности законопроект Линдси Грэма и успешные украинские удары по территории России. Именно этими фактами Вашингтон может оказать давление на Пекин, чтобы заставить его прекратить поддержку путинского режима.

Помимо глобальных вызовов, после завершения боевых действий Украину ждет чрезвычайно сложный этап экономического восстановления. Однако Валерий Клочок убежден, что украинцы смогут справиться с этими испытаниями.

Готова ли Европа к эскалации: смотрите аналитику Клочка в видео

Напомним, ранее мы писали, что Запад рассматривает различные варианты замораживания войны. В то же время политологи отмечают, что Россия стала значительно сильнее именно из-за ошибочной позиции невмешательства, которую европейские партнеры избрали в начале вторжения.