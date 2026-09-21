Про це керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив в етері 24 Каналу. Аналізуючи геополітичну ситуацію на тлі Генасамблеї ООН, він підкреслив, що зараз триває складна шахова партія між Україною, США, Китаєм, Європою та Росією.

Загроза для європейського континенту

Керівник Центру громадської аналітики жорстко розкритикував позицію європейських політиків, які сподіваються просто відтягнути війну. За його словами, європейський оборонно-промисловий комплекс технологічно відстає від вимог сучасних бойових дій, а Україна досі не має реальних гарантій безпеки.

Вони зараз стоять перед загрозою ескалації країн Балтії, повної окупації країн Балтії,

– наголосив Клочок.

Він додав, що Росія може пробити собі вихід до Балтійського моря, ігноруючи Сувальський коридор, щоб повернути геополітичні реалії часів Радянського Союзу.

Козирі Трампа та відбудова України

Окрему увагу аналітик звернув на майбутні перемовини Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном. Американський політик має потужні важелі впливу, зокрема законопроєкт Ліндсі Грема та успішні українські удари по території Росії. Саме цими фактами Вашингтон може тиснути на Пекін, щоб змусити його припинити підтримку путінського режиму.

Окрім глобальних викликів, після завершення бойових дій на Україну чекає надзвичайно складний етап економічного відновлення. Проте Валерій Клочок переконаний, що українці зможуть впоратися з цими випробуваннями.

Чи готова Європа до ескалації: дивіться аналітику Клочка у відео

Нагадаємо, раніше ми писали, що Захід розглядає різні варіанти замороження війни. Водночас політологи зазначають, що Росія стала значно сильнішою саме через хибну позицію невтручання, яку європейські партнери обрали на початку вторгнення.