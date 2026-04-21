Угроза окружения для Сум: какие планы у россиян в регионе и смогут ли они их реализовать

Военная журналистка Юлия Кириенко сообщила, что Сумы находятся перед угрозой полуокружения. На площади примерно 300 квадратных километров Россия пытается продавить оборону Украины на этом направлении.

Карта DeepState показывает, что в апреле произошли определенные продвижения оккупантов в Сумской области. Специально для 24 канала военные эксперты проанализировали угрозы на этом направлении для областного центра.

Что россияне задумали возле Сум?

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что военный корреспондент Юлия Кириенко, которая сообщила об угрозе полуокружения Сум, находится непосредственно на месте событий и нет оснований ей не доверять. Примерно с 11 апреля 2026 года россияне начали противодействовать обороне ВСУ на севере. Появилось несколько очагов напряжения общей площадью примерно 300 квадратных километров.

Действительно, угроза прорыва есть, но надо понимать сколько там находится россиян. Точно это неизвестно. Однако скорее всего задача оккупантов – растянуть ВСУ. Чем больше точек напряжения создается на карте, тем труднее Генштабу реагировать – находить людей, технику, перебрасывать их с других направлений. В то же время россияне смогут протиснуть оборону Украины на других направлениях,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Он продолжил, что скорее всего это делается для того, что Украина сняла часть своих войск с Константиновки и Покровско-Мирноградской агломерации.

Какие у врага приоритеты на фронте?

Военный эксперт Василий Пехньо заметил, что когда ежедневно открывать сводки Генштаба, то можно понять, что не Сумщина является приоритетом для врага, а Донетчина. Например, 19 апреля состоялось 206 боевых столкновений, из которых 60% приходится исключительно на Донецкую область.

"Именно это направление – приоритетное для врага. Все, что происходит вокруг – это вспомогательные направления", – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, иерархия российских неадекватных желаний выглядит примерно так:

на первом месте Донецкая область;

на втором – создание условий для проведения наступательных действий на Запорожье;

на третьем – создание буферных зон на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине.

на четвертом – абсолютно неадекватные мечты о захвате областных центров Запорожья, Херсона, Николаева и Одессы, чтобы отрезать Украину от Черного моря;

на пятом – создание буферной зоны в Винницкой области со стороны Приднестровья.

Как отметил Пехньо, из этих всех пунктов реализовать они могут только первый. Впрочем перспектив для такого успеха сейчас не наблюдается.

Как навсегда сорвать план россиян по окружению Сум?

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж высказал мнение, что Путин пытается отвлечь внимание ВСУ с обороны на Донбассе другими направлениями. Угроза полуокружения Сум – это один из элементов вражеской информационной войны. Реально таких перспектив у россиян сейчас нет. Они просто хотят оттянуть наши войска с других направлений и создать буферные зоны на границе с Россией.

Надо уничтожать россиян еще на границе, поскольку была понятна их тактика накопления войск и попытки продвигаться у нескольких сел. Надо накрывать огнем резервы, а не ждать, когда россияне пойдут в штурм в прифронтовой или пограничной зоне. Однако в целом ситуация под контролем украинских войск даже по созданию буферной зоны,

– подчеркнул генерал армии.

Он добавил, что на Харьковщине возле Волчанска происходит та же модель. В других секторах враг тоже пытается продвигаться на полкилометра, километр, и ВСУ их так же там уничтожают. Россияне хотят, чтобы мы не смогли нарастить огневые ресурсы в Донецкой области. Тот же сценарий оккупанты пытаются реализовать и через Беларусь.

