Угроза отставки растет: "слуги" могут уволить Разумкова

Только политический сезон начался – конфликты загорелись. Нешуточный скандал публично запылал между председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и его некогда родной фракцией "Слуга народа".

Причиной стал многострадальный президентский законопроект об олигархах. "Слуги" хотели проголосовать его поскорее, но в этой шахматной партии против них сыграли Разумков и омбудсмен Людмила Денисова – проект закона по их инициативе отправили на анализ Венецианской комиссии.

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Законопроект в повестку дня сначала не попал. Все фракции синхронно подали несогласие с планированием, а "Слуга народа" – еще и написала гневное письмо спикеру.

Как реагирует Разумков

С ответом не замедлил и Разумков. Несмотря на коронавирус он принял участие в согласительном совете. В ответ применил главного союзника – регламент.

"Если говорим, что нас не устраивает тот формат, который есть сегодня, то, думаю, со следующей недели будем собирать все предложения, как предусмотрено регламентом, все даты обсуждать, по каждой голосовать", – сказал председатель Верховной Рады.

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Он удивил довольно откровенной реакцией на слухи о махинациях вокруг своей вероятной отставки.

"Кто-то кому-то предлагает 50 – 100 тысяч за голос за некоторые отставки. Хотел бы обратиться в антикоррупционные органы, чтобы они занялись этой информацией", – заявил Разумков.

"Слуги" не довольны работой Разумкова

В родной Разумкова фракции разводят руками, а эксперты говорят – доказать будет сложно, поэтому это политтехнологическая оборона.

Дмитрий Александрович нервничает, он боится отставки. Все это уже свидетельство того, что есть серьезное противостояние между Разумковым и руководством политической силы, к которой он сам принадлежал в свое время. Владимир Фесенко Политолог

Угроза отставки только растет. Ведь публично недовольство работой спикера монобольшинство уже не скрывает. Однако будут ли инициировать отставку в ближайшее время – не говорят, но намекают.

"Он возглавлял нашу партию на выборах, он возглавлял наш список на выборах, все-таки этому должна предшествовать встреча председателя ВР с фракцией для отношения взаимных вопросов и предметного разговора", – отметил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Почему Разумков агрессивно реагирует

Более того, сейчас он на больничном и защищен трудовым законодательством, но замечают – отставка главы парламента в законе о регламенте четко выписана и не такая уж и сложная. Для вынесения вопроса в зал достаточно инициативы трети конституционного состава, а для голосования – 226 "за" от депутатов.

Обычно "слуги" дают 180-186 голосов, вполне возможно добрать голоса за счет консультаций с депутатскими группами,

– пояснил политолог Игорь Чаленко.

Возможно, поэтому спикер занял агрессивную позицию, чтобы заинтересовать парламентскую и внутрифракционную оппозицию сохранить его в должности. Почему Разумков, политтехнолог в прошлом, решил идти ва-банк против своей родной фракции – уже интереснее. Пока все указывает на причастность к скандалу одного из олигархов, до которого касательная и омбудсмен Людмила Денисова.

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что закон об олигархах нарушает права человека / Фото фейсбук-страницы Людмилы Денисовой

"Это минус для Разумкова, ведь он потеряет должность и может получит в начале деньги какие-то на раскрутку. Эта ситуация может быть, когда Ахметов использует Разумкова, чтобы атаковать антиолигархический закон", – рассказал доктор политических наук и политолог Игорь Петренко.

Что может быть после увольнения спикера Верховной Рады

Закон об олигархах путем голосования на согласительном совете поставили в повестку дня этой недели, когда председательствовать на пленарных заседаниях не Разумков. За вынесение в зал законопроекта проголосовали "Слуга народа" и группы "За майбутнє" и "Доверие".

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Судьба самого спикера под вопросом. Ведь в случае устранения из руководства парламентом, Дмитрий Разумков остается в Раде внефракционным нардепом и уже не таким интересным для разных групп влияния.

Шансы на собственную политическую силу пока оценивают по-разному – узнаваемость не такая уж и большая, но, как говорят, выстрелить в Центристской нише на востоке страны может.