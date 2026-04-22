Россияне активизировались на Сумщине не просто так: в чем на самом деле причина

Российские оккупанты активизировались в направлении Сум. Это связано с тем, что вражеская армия не успевает выполнить задачи, поставленные их командованием. В частности, относительно Донецкой, Запорожской области.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан озвучил 24 Каналу мнение, что захватчики пытаются отвлечь внимание ВСУ на север. Враг хочет, чтобы Украина перебросила подразделения на Сумщину со всех ключевых направлений.

Какова цель России относительно Сумщины?

Сергей Кузан отметил, что оккупанты не успевают за дедлайнами. Кроме того, на отдельных участках фронта Силы обороны проводят контратакующие действия и берут под контроль территории, которые враг уже объявлял своими. Например, стык Днепропетровской и Запорожской областей, район Часового Яра. В районе Купянска, Боровой были улучшены украинские позиции. И еще на ряде направлений такая же ситуация.

Враг применяет всю свою огневую мощь, готовит плацдарм для основного наступления летом. В частности, с танками и другой бронированной техникой. Но для этого нужно создать предпосылки. То есть занять позиции, закрепиться там, подтянуть логистику и оттуда начать накопление, формирование своих ударных групп. Силы обороны Украины не позволяют россиянам этого сделать.

Это не означает, что противник откажется от планов. Но они уже не успевают за поставленными задачами. Поэтому они пытаются отвлечь наше внимание на северо-восток. Они так активно действуют в приграничье Сумской области, а также на севере Харьковской области, пытаясь заставить нас направить наши главные подразделения с ключевых направлений на второстепенные,

– пояснил эксперт.

По его словам, России не удастся достичь успехов на Сумщине. Даже если у врага будут продвижения, то Силы обороны знают, что с этим делать. Наши оборонительные рубежи обустроены вглубь территории Сумской области. Иногда врага подпускают к невыгодным позициям, чтобы потом накопить резервы и выбить его из наших территорий.

Что происходит на Сумщине?