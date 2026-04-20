Там появилось несколько очагов напряжения общей площадью около 300 квадратных километров. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак озвучил 24 Каналу мнение, что говорится об отвлечении внимания ВСУ от Константиновки, Покровско-Миргородской агломерации и так далее.

Смотрите также ВСУ держатся возле Константиновки вопреки заявлениям России, – ISW о ситуации в Донецкой области

Какова цель врага?

Иван Ступак отметил, что территория примерно 300 квадратных километров, где есть напряжение – это растянутая территория. Там есть угроза возможного прорыва. Однако нет точной информации, сколько россиян там сейчас находится.

Скорее всего, говорится о растяжении внимания ВСУ. Чем больше точек напряжения создается на карте Украины, тем труднее украинскому Генштабу реагировать, находить резервы. Это люди, техника с разных направлений. Будут вынуждены забирать с направлений и перебрасывать на Сумскую область, давая возможность российской армии продавливать украинскую оборону,

– объяснил он.

Например, это может быть Покровское направление, Константиновка, Купянск. Вероятнее всего, основное направление – это Константиновка и Покровско-Миргородская агломерация.

Обратите внимание! Корреспондентка ТСН Юлия Кириенко рассказала об угрожающей ситуации на Сумщине. Накануне появилась информация, что на сразу две бригады на разных отрезках фронта начались активные штурмы. Она отметила, что по состоянию на сейчас есть четыре вклинения вдоль границы. С Востока и с Севера малыми группами идут российские войска. Постоянно продолжается атака КАБ и артиллерией врага. По ее словам, худшая ситуация, которая может быть – Сумы могут оказаться в полуокружении.

Что происходит на Сумщине?