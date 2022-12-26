100 тысяч пакетов с "Ладой Калиной" – не помеха: когда армия Путина может пойти в новое наступление

Когда-то, в прошлой жизни, мы были наивны и думали, что после первой тысячи пакетов, с "Ладой Калиной" внутри, которые поедут в РФ, в сознании одичавших что-то изменится.

Марафон "Лады Калины" продолжается

Потом надеялись, что когда десять – двадцать тысяч "Жигулей" уедут в "глубинку", что-то изменится. А теперь четко видим, что ни 100, ни 200 тысяч мешков принципиально сознания не меняют.

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Поэтому остается только физически их уничтожать и снабжать российский автопром работой. Когда кончатся, тогда кончатся. Чего там загадывать. Нам свое делать. Коси коса.

Угроза нового нашествия

Но нам нужно готовиться ко второй попытке наступления. Ведь бюджет на следующий год на войско они увеличили. И уже начинают новую волну мобилизации и подготовки. А это значит, что существование Украины в конце зимы, начале весны снова будет под большой угрозой.

Украинские сержанты постоянно готовятся отбивать новые попытки наступления врага / Фото с фейсбука Романа Доника

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Ведь они не остановятся, пока мы их не остановим. Поэтому нам нужно много обученной пехоты и младших командиров пехотных отделений. Потому что остановить врага придется именно пехоте. И каждый день сейчас – на вес золота.

Будущие сержанты за работой. Пока учебные. Засада, линейные препятствия, оборона – наступление. Просто немного больше времени на подготовку. Но и так справимся. Все равно мы их отправим домой в пакетах.