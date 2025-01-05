Экс-сотрудник СБУ объяснил, есть ли реальная угроза прорыва россиян на Днепропетровщине

Угроза прорыва оккупантов на Днепропетровщине действительно есть. Если они увидят, что в этой местности плохие фортификационные сооружения и сосредоточено небольшое количество украинских военных, попытаются прорваться и уже дальше двигаться в направлении Покровска.

Необходимо понимать, что для россиян – это всего лишь территория. Они мыслят исключительно категориями: какой рельеф, есть ли минные поля и так далее. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом объяснил "логику" возможных действий врага.

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Насколько реальна угроза прорыва россиян на Днепропетровщине

Издание Bild пишет, что уже через несколько недель бои могут начаться в Днепропетровской области. Расстояние интенсивно сокращается – до региона осталось около 8 километров.

Это для нас Днепропетровская область, для россиян – это просто территория. Где-то холм, где-то песок, где-то степь. Они рассуждают исключительно категориями: может ли техника пройти, есть ли минные поля, насколько территория насыщена украинскими войсками,

– отметил экс-сотрудник СБУ.

Если в той или иной местности мощные фортификационные сооружения и сконцентрировано много сил и средств, россияне не будут туда лезть. Если же увидят, что этого всего нет да еще и классный ландшафт, захотят обойти через Днепропетровскую область и двигаться в направлении Покровска.

"Действительно для Днепропетровской области есть угроза, что эта раковая опухоль под названием Россия может оказаться на территории еще одной области", – отметил Иван Ступак.

Обратите внимание! Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал, что россияне сосредоточили более 70 тысяч военных возле Покровского направления. По его словам, Покровск имеет не только военное, но и политическое значение для Путина.

Это прежде всего будет большое эмоциональное воздействие на украинцев. Мол, "как так?! Это же было очевидно".

Какая ситуация неподалеку Покровска: смотрите на карте