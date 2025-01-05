Необхідно розуміти, що для росіян – це всього лише територія. Вони мислять винятково категоріями: який рельєф, чи є мінні поля і так далі. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак у розмові з 24 Каналом пояснив "логіку" можливих дій ворога.

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Наскільки реальна загроза прориву росіян на Дніпропетровщині

Видання Bild пише, що вже за кілька тижнів бої можуть розпочатися в Дніпропетровській області. Відстань інтенсивно скорочується – до регіону залишилося близько 8 кілометрів.

Це для нас Дніпропетровська область, для росіян – це просто територія. Десь пагорб, десь пісок, десь степ. Вони міркують винятково категоріями: чи може техніка пройти, чи є мінні поля, наскільки територія насичена українськими військами,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Якщо в тій чи іншій місцевості потужні фортифікаційні споруди та сконцентровано багато сил і засобів, росіяни не будуть туди лізти. Якщо ж побачать, що цього всього немає та ще й класний ландшафт, захочуть обійти через Дніпропетровську область і рухатися в напрямку Покровська.

"Дійсно для Дніпропетровської області є загроза, що ця ракова пухлина під назвою Росія може опинитися на території ще однієї області", – наголосив Іван Ступак.

Зверніть увагу! Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що росіяни зосередили понад 70 тисяч військових біля Покровського напрямку. За його словами, Покровськ має не лише військове, але й політичне значення для Путіна.

Це насамперед буде великий емоційний вплив на українців. Мовляв, "як так?! Це ж було очевидно".

Яка ситуація неподалік Покровська: дивіться на карті