Есть ли угроза массированных ракетных ударов: Плетенчук рассказал о ситуации в море

Враг не прекращает накапливать боеприпасы и меняет тактику. В то же время признаков выхода в море российских кораблей пока нет.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона. По его словам, украинская сторона постоянно мониторит активность противника на море, в частности относительно возможного применения крылатых ракет.

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Враг накапливает вооружение и меняет тактику

По информации Плетенчука, российские военно-промышленные комплексы активно производят вооружение, которое в случае отсутствия атак накапливается для дальнейшего применения. Хотя нынешняя тактика врага в основном направлена на дроновые атаки, угроза с моря остается.

Он также отметил, что несмотря на отсутствие активных морских атак, следует ожидать накопления боеприпасов.

Если подобные атаки не происходят, то было бы странно, если бы мы были уверены, что в этот момент не происходит какого-то накопления этих боеприпасов,

– отметил он.

Текущая тактика агрессора включает применение дронов, но это не означает, что другие методы атаки не могут быть использованы в будущем.

По состоянию на сегодня, признаков выхода российских носителей крылатых ракет в море нет, ведь они остаются в пунктах базирования. Однако Плетенчук призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку ситуация может быстро измениться.