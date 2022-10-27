В Генштабе предупредили о готовности белорусов к эскалации

Угроза возобновления наступления российской армии на северном фронте растет. В то же время направление наступления оккупантов на этот раз может быть несколько смещено.

Деятельность российских и белорусских вооруженных сил на территории Беларуси указывают на системную подготовку к эскалации. Об этом на брифинге отметил заместитель начальника Генштаба Алексей Громов, сообщает 24 канал.

​Кстати Следует ли ожидать расширения мобилизации в Украине: в Генштабе дали окончательный ответ

Что происходит в Беларуси

По имеющейся информации, офицеры ВС России принимают участие в оценке готовности воинских частей Гродненской, Брестской и Гомельской областей Беларуси. Военные подразделения могут привести в боевую готовность под видом тренировок.

По словам Алексея Громова, на территории Беларуси продолжаются скрытые военные мероприятия: перемещение личного состава, вооружение и военная техника, военные маневры, восстановление и обустройство новых объектов военной инфраструктуры.

Все это сочетается с публичными сигналами Беларуси о том, что она не намерена нападать на Украину.

Постоянные встречи военно-политического руководства Беларуси с представителями рабочих коллективов формируют образ врага,

– добавил Громов.

Стоит ли бояться нападения со стороны Беларуси: мнение экспертов

Начальник ГУР Кирилл Буданов прокомментировал новые данные об угрозе Беларуси. Он отметил, что угроза со стороны Беларуси потенциально есть. Однако нет никаких признаков того, что в Беларуси создают ударные группировки.

Эксперт Олег Жданов рассказал, может ли российская группировка в Беларуси свергнуть Лукашенко и тогда пойти в наступление на Украину. По его словам, после формирования союзной группировки войск Лукашенко станет совершенно ненужным.

Политический и экономический эксперт Валерий Клочок предположил, может ли Лукашенко собрать достаточно войск и техники для наступления на Украину. В то же время, Клочок не исключает существование угрозы для Украины со стороны Беларуси.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал, при каких условиях может произойти новое наступление из Беларуси и стоит ли быть готовыми. Ведь украинцы опасаются, может ли грозить новое наступление с северного направления.

Интересно – Показали, как "модернизируют" военную технику в Беларуси: смотрите видео