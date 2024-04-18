Угроза "Шахедов" и вражеской авиации: в ряде областей – воздушная тревога

В ряде областей Украины поздно вечером 18 апреля была воздушная тревога. Оккупанты запускали свои дроны, а также угрожали авиацией.

Также были предупреждения о возможном взлете стратегической авиации врага. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

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