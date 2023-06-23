Угроза сильная: россияне превращают порт Мариуполя в военно-морскую базу
Россияне собираются обустроить в Мариупольском порту отдельный азовский военно-морской район и туда перегнать часть своей флотилии из Черноморского флота. Суммарный залп ракет "Калибр" этих судов может составить 24 ракеты.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко. Враг ставит серьезную ставку на этот район, потому что боится контрнаступления ВСУ на Мариупольском направлении.
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Кроме того, у врага появится еще одно место, с которого будут запускаться крылатые ракеты по территории Украины.
Они даже тянут туда плавучий кран, чтобы загружать ракеты на корабли. Вражеские суда строятся в Керчи, два из них уже готовы, они очень скоро войдут в состав Черноморского флота, а третий будет готов к концу года. Поэтому эта угроза достаточно актуальна,
– говорит Рыженко.
Андрей Рыженко рассказал, как россияне превращают порт Мариуполя в военно-морскую базу: смотреть видео
Мариупольский порт: смогут ли "достать" туда наши Вооруженные Силы
Мариупольский порт – стратегический объект. До оккупации он выполнял грузовую и торговую функцию. Значительную часть грузовых кранов враг уничтожил, порезал и вывез, однако часть оборудования там все же осталась.
"Хлопок" неоднократно наведывался в оккупированный Мариупольский район. Поэтому не факт, что не приедет снова.
Эти корабли не очень большие, россияне сами называют их "москитный флот". Особенностью этих кораблей является то, что у них очень слабое ПВО, они уязвимы. У нас есть такое оружие, которое сможет поражать такие цели. Поэтому это будет реализовано,
– отметил Андрей Рыженко.
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