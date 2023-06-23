Про це 24 Каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко. Ворог ставить серйозну ставку на цей район, бо боїться контрнаступу ЗСУ на Маріупольському напрямку.

Дивіться також База з човнами, техніка та понад 100 окупантів: ЗСУ на Херсонщині завдали шалених втрат росіянам

Окрім того, у ворога зʼявиться ще одне місце, з якого запускатимуть крилаті ракети по території України.

Вони навіть тягнуть туди плавучий кран, щоб завантажувати ракети на кораблі. Ворожі судна будуються в Керчі, два з них вже готові, вони дуже скоро увійдуть до складу Чорноморського флоту, а третій буде готовий до кінця року. Тому ця загроза досить актуальна,

– каже Риженко.

Андрій Риженко розповів, як росіяни перетворюють порт Маріуполя на військово-морську базу: дивитись відео

Маріупольський порт: чи зможуть "дістати" туди наші Збройні Сили

Маріупольський порт – стратегічний обʼєкт. До окупації він виконував вантажну та торговельну функцію. Значну частину вантажних кранів ворог знищив, порізав та вивіз, утім частина обладнання там все ж залишилася.

"Бавовна" неодноразово навідувалася в окупований Маріупольський район. Тому не факт, що не завітає знову.

Ці кораблі не дуже великі, росіяни самі називають їх "москітний флот". Особливістю цих кораблів є те, що у них дуже слабке ППО, вони вразливі. У нас є така зброя, яка зможе вражати такі цілі. Тому це буде реалізовано,

– зазначив Андрій Риженко.

Як ЗСУ знищує те, що плавало і не тільки: останні новини