Про це 24 Каналу розповів заступник начальника штабу ВМС України у 2004 – 2020 роках та військовий експерт Андрій Риженко. Ворог ставить серйозну ставку на цей район, бо боїться контрнаступу ЗСУ на Маріупольському напрямку.
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Окрім того, у ворога зʼявиться ще одне місце, з якого запускатимуть крилаті ракети по території України.
Вони навіть тягнуть туди плавучий кран, щоб завантажувати ракети на кораблі. Ворожі судна будуються в Керчі, два з них вже готові, вони дуже скоро увійдуть до складу Чорноморського флоту, а третій буде готовий до кінця року. Тому ця загроза досить актуальна,
– каже Риженко.
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Маріупольський порт: чи зможуть "дістати" туди наші Збройні Сили
Маріупольський порт – стратегічний обʼєкт. До окупації він виконував вантажну та торговельну функцію. Значну частину вантажних кранів ворог знищив, порізав та вивіз, утім частина обладнання там все ж залишилася.
"Бавовна" неодноразово навідувалася в окупований Маріупольський район. Тому не факт, що не завітає знову.
Ці кораблі не дуже великі, росіяни самі називають їх "москітний флот". Особливістю цих кораблів є те, що у них дуже слабке ППО, вони вразливі. У нас є така зброя, яка зможе вражати такі цілі. Тому це буде реалізовано,
– зазначив Андрій Риженко.
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