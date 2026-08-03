Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Что известно о штурмовой группе в Беларуси?

Вблизи Гомеля, примерно в 40 километрах от границы с Украиной, Беларусь формирует новую десантно-штурмовую группу. До конца года ее планируют усилить двумя батальонами, артиллерией и средствами ПВО.

Демченко напомнил, что о создании подобного десантно-штурмового подразделения в Беларуси заявляли еще в прошлом году.

По его словам, это не повод недооценивать ситуацию, ведь украинская разведка внимательно отслеживает развитие событий.

Все это на руку Кремлю – Беларусь продолжает находиться под влиянием страны-террористки России. И для нас угроза со стороны Беларуси в целом никуда не исчезает,

– заявил Демченко.

Пресс-секретарь ГПСУ подчеркнул, что Украина и в дальнейшем укрепляет оборону северного направления независимо от действий Минска.

Он добавил, что разведывательные подразделения будут следить за темпами развертывания нового десантно-штурмового формирования на Черниговском направлении, чтобы своевременно оценивать возможные риски для безопасности Украины.

Напомним, что командующий ССО вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич заявил, что у границы уже сформирован ряд воинских частей и подразделений, назначен офицерский состав и укомплектован личный состав.

Официальных заявлений о причинах создания нового воинского соединения или его возможных задачах белорусская сторона не обнародовала.