Об этом сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Что известно о штурмовой группе в Беларуси?
Вблизи Гомеля, примерно в 40 километрах от границы с Украиной, Беларусь формирует новую десантно-штурмовую группу. До конца года ее планируют усилить двумя батальонами, артиллерией и средствами ПВО.
Демченко напомнил, что о создании подобного десантно-штурмового подразделения в Беларуси заявляли еще в прошлом году.
По его словам, это не повод недооценивать ситуацию, ведь украинская разведка внимательно отслеживает развитие событий.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Все это на руку Кремлю – Беларусь продолжает находиться под влиянием страны-террористки России. И для нас угроза со стороны Беларуси в целом никуда не исчезает,
– заявил Демченко.
Пресс-секретарь ГПСУ подчеркнул, что Украина и в дальнейшем укрепляет оборону северного направления независимо от действий Минска.
Он добавил, что разведывательные подразделения будут следить за темпами развертывания нового десантно-штурмового формирования на Черниговском направлении, чтобы своевременно оценивать возможные риски для безопасности Украины.
Напомним, что командующий ССО вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич заявил, что у границы уже сформирован ряд воинских частей и подразделений, назначен офицерский состав и укомплектован личный состав.
Официальных заявлений о причинах создания нового воинского соединения или его возможных задачах белорусская сторона не обнародовала.