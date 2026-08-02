Об этом сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич в эфире телеканала белорусского Министерства обороны "ВоенТВ".

Что известно о новой десантно-штурмовой бригаде, которая будет дислоцирована вблизи границы с Украиной?

По словам Ильюкевича, формирование нового соединения уже началось. На данный момент создан один батальон, а до конца года планируется сформировать еще один. Также продолжается комплектование подразделений боевого обеспечения, артиллерии, противовоздушной обороны и разведки.

Он отметил, что уже сформирован ряд воинских частей и подразделений, назначен офицерский состав и укомплектован личный состав. Новая десантно-штурмовая бригада будет базироваться вблизи Гомеля, расположенного примерно в 40 километрах от белорусско-украинской границы.

Официальных заявлений о причинах создания нового воинского соединения или его возможных задачах белорусская сторона не обнародовала.

Напомним, в конце июня 2026 тогда еще главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия может попытаться начать наступление на Черниговскую область, и украинские военные уже готовятся к такому сценарию. По его словам, вероятнее всего враг будет атаковать из Брянской области России, хотя российский Генштаб также рассматривал вариант наступления через территорию Беларуси.

Кроме того президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Служба внешней разведки зафиксировала подготовку Беларуси к возможному расширению агрессии против Украины под российским влиянием. По данным СВР, возле границы достраивают дороги, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов на направлениях к Волыни, Ровенщине, Житомирщине и Черниговщине.

Украина уже усиливает оборону на границе с Беларусью, готовясь к возможным угрозам. Пограничники обустраивают так называемую "килзону" с противотанковыми рвами, колючей проволокой и бетонными "зубами дракона", чтобы сделать невозможным прорыв врага. Также укрепляются оборонительные позиции на островах Днепра. В Государственной пограничной службе Украины уверяют, что ситуация на северном направлении находится под полным контролем.