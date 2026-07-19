Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как украинские пограничники создают "килзону" на границе с Беларусью?

Украинские пограничники продолжают усиливать оборону на северном направлении, создавая так называемую "килзону" – участок, где противника можно эффективно уничтожать в случае попытки прорыва.

Для этого военнослужащие Государственной пограничной службы сооружают сразу несколько типов инженерных заграждений, в частности:

противотанковые рвы;

многоуровневые заграждения из колючей проволоки;

линии бетонных "зубов дракона".

Эти сооружения являются частью масштабной системы укреплений, которую развертывают на северной границе для сдерживания потенциальной агрессии.

Какова ситуация на реке Днепр?

В то же время продолжается укрепление обороны на водных рубежах. В частности, оборонительные мероприятия проводятся на островах Днепра, где украинские военные фиксируют определенную активность и непрерывно следят за ситуацией со стороны Беларуси.

В Силах обороны уверяют, что ситуация на этом направлении остается под полным контролем.

Какова сейчас ситуация на границе с Беларусью / Видео ГПСУ

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что диктатор Владимир Путин поставил задачу российскому Генштабу просчитать различные варианты начала наступательной операции, в том числе и с территории Беларуси. В качестве цели глава Кремля поставил захват Киева и других приграничных территорий.