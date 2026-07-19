Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Як українські прикордонники створюють "кілзону" на кордоні з Білоруссю?
Українські прикордонники продовжують посилювати оборону на північному напрямку, створюючи так звану "кілзону" – ділянку, де противника можна ефективно знищувати у разі спроби прориву.
Для цього військовослужбовці Державної прикордонної служби облаштовують одразу кілька типів інженерних загороджень, зокрема:
протитанкові рови;
багаторівневі загородження з колючого дроту;
лінії бетонних "зубів дракона".
Ці споруди є частиною масштабної системи фортифікацій, яку розгортають на північному кордоні для стримування потенційної агресії.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Яка ситуація на річці Дніпро?
Водночас триває укріплення оборони на водних рубежах. Зокрема, оборонні заходи проводять на островах Дніпра, де українські військові фіксують певну активність і безперервно стежать за ситуацією з боку Білорусі.
У Силах оборони запевняють, що ситуація на цьому напрямку залишається під повним контролем.
Яка зараз ситуація на кордоні із Білоруссю / Відео ДПСУ
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що диктатор Володимир Путін поставив завдання російському Генштабу прорахувати різні варіанти введення наступальної операції, в тому числі й з території Білорусі. Як мету глава Кремля поставив захоплення Києва та інших прилеглих до кордону територій.