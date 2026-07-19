Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Як українські прикордонники створюють "кілзону" на кордоні з Білоруссю?

Українські прикордонники продовжують посилювати оборону на північному напрямку, створюючи так звану "кілзону" – ділянку, де противника можна ефективно знищувати у разі спроби прориву.

Для цього військовослужбовці Державної прикордонної служби облаштовують одразу кілька типів інженерних загороджень, зокрема:

протитанкові рови;

багаторівневі загородження з колючого дроту;

лінії бетонних "зубів дракона".

Ці споруди є частиною масштабної системи фортифікацій, яку розгортають на північному кордоні для стримування потенційної агресії.

Яка ситуація на річці Дніпро?

Водночас триває укріплення оборони на водних рубежах. Зокрема, оборонні заходи проводять на островах Дніпра, де українські військові фіксують певну активність і безперервно стежать за ситуацією з боку Білорусі.

У Силах оборони запевняють, що ситуація на цьому напрямку залишається під повним контролем.

Яка зараз ситуація на кордоні із Білоруссю / Відео ДПСУ

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповідав, що диктатор Володимир Путін поставив завдання російському Генштабу прорахувати різні варіанти введення наступальної операції, в тому числі й з території Білорусі. Як мету глава Кремля поставив захоплення Києва та інших прилеглих до кордону територій.