Ядерные "Искандеры" в Беларуси: военный эксперт объяснил главную опасность для Европы и Украины

Россия переместила в Беларусь ядерные боеприпасы для "Искандер-М", и это снова подняло вопрос безопасности для Украины и стран Европы. Речь идет об оружии, которое резко сокращает время на реакцию и делает угрозу значительно острее для соседних столиц.

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире 24 Канала объяснил, почему этот шаг опасен не только для Украины, но и для всей Восточной Европы. По его словам, новая эскалация показывает и реальные военные риски, и то, насколько глубоко Лукашенко уже зависит от Кремля.

Ядерные "Искандеры" в Беларуси

С военной точки зрения речь идет о баллистической ракете "Искандер-М", которая может нести боеголовку весом до 450 килограммов.

Напомним! 21 мая 2026 года Александр Лукашенко приехал в ракетную бригаду в Осиповичском районе и публично похвастался российскими комплексами "Искандер-М". В Минобороны Беларуси сообщили, что ему показали работу расчета пусковой установки и сценарий условного ракетного ядерного удара в формате электронного пуска. Сам Лукашенко сказал, что когда-то только мечтал о таком оружии, а теперь оно уже есть на вооружении белорусской армии.

В случае запуска с территории Беларуси по Киеву, Варшаве или целям в Литве время на реакцию будет измеряться буквально минутами, и это резко повышает угрозу для всех стран вокруг.

Главная проблема баллистического оружия – это скорость ракеты. Если она будет запущена, скажем, из Беларуси по Литве, Варшаве или Киеву, она будет лететь примерно 2 – 3 минуты,

– объяснил Нарожный.

Проблема не только в дальности или мощности. Баллистические ракеты очень сложно перехватывать, и даже современные системы противоракетной обороны не дают полной гарантии защиты. Фактически это означает, что само появление таких боеприпасов в Беларуси делает риск для Украины и восточного фланга Европы гораздо более острым.

Сбивать баллистические ракеты очень трудно. Это исключительно Patriot, и то он не дает стопроцентной гарантии,

– отметил военный эксперт.

Поэтому переброска ядерных боеприпасов для "Искандеров" в Беларусь не выглядит просто демонстративным жестом Москвы. Это уже новый раунд эскалации и еще одно повышение напряжения в регионе, где расстояние до цели слишком мало, чтобы позволить себе ошибку.

Лукашенко зависит от Кремля

Теоретически белорусское общество могло бы оказать сопротивление, но шанс, что это реально остановит режим или не даст России использовать такое оружие, выглядит очень малым. После псевдовыборов люди уже выходили на протесты, однако все закончилось арестами, исчезновениями и пытками.

Беларусь – как Советский Союз 1937 года, разница небольшая. Люди там исчезают, людей уничтожают,

– сказал Нарожный.

Даже если новая волна возмущения и начнется, это еще не будет означать падение режима. В качестве примера он привел Иран, где на улицы выходили сотни тысяч людей, но власть выстояла. В Беларуси, где репрессивная машина работает не менее жестко, протест тоже может вспыхнуть, но вряд ли быстро превратится в реальный рычаг влияния.

Протестовать могут, но мне кажется маловероятным, что это закончится чем-то результативным,

– подчеркнул военный эксперт.

Внутри страны возможно недовольство, но быстро изменить решение режима или сломать его силой общество вряд ли сможет.

Лукашенко не может выйти из российской зависимости

Для Лукашенко эта история упирается не в безопасность Беларуси, а в собственное выживание у власти. Белорусская экономика критически зависит от дешевых российских энергоресурсов: страна получает нефть и газ, перерабатывает их, в частности на Мозырском НПЗ, а также держится на экспорте калийных удобрений, где Минск и Москва фактически имеют доминирующие позиции.

Задача любого диктатора – это сохранить свою власть, а на все остальное, на проблемы гражданского населения, мирных людей, ему безразлично,

– объяснил Нарожный.

Поэтому Лукашенко вынужден держаться за сотрудничество с Россией, хотя и пытается до последнего не втягивать белорусские войска в войну. Он понимает, что прямое участие в боевых действиях обернется ударом и по его экономике, потому что значительная ее часть сосредоточена недалеко от украинской границы и в случае ответа окажется под угрозой.

Важно! Владимир Зеленский заявил, что общины у границы с Беларусью надо усилить дополнительными средствами ПВО, а финансирование для оборонных мероприятий на Черниговско-Киевском направлении уже есть. Это прозвучало после его предупреждения от 20 мая, что Россия рассматривает сценарии дополнительных нападений на Украину с направления Беларусь – Брянская область.

Вариант просто уйти с должности для него тоже почти не существует. Такой шаг означал бы или тюрьму, или побег в изгнание, а выбор мест, где он мог бы спрятаться, очень узкий.

Если он уйдет в отставку, он одновременно попадет в тюрьму. Для Лукашенко это означает, что он должен куда-то уезжать. А куда он может поехать? У него выбор небольшой: или Россия, или Китай, или Северная Корея, или Иран,

– сказал военный эксперт.

Фактически Лукашенко остается в ловушке. Он зависит от Кремля, потому что без него рискует потерять и власть, и страну, но эта же зависимость делает Беларусь еще более уязвимой для чужих военных решений.

Что известно о ситуации на белорусском направлении?

Во время поездки в Славутич 21 мая Зеленский отдельно говорил об укреплении обороны северных областей, фортификации у границы с Беларусью и Брянской областью России, а также о готовности Украины не только обороняться, но и действовать превентивно, если будет угроза. Президент подчеркнул, что Украина помнит наступление с белорусской территории в 2022 году и сейчас понимает, как реагировать на такие риски.

Лукашенко параллельно снова заговорил о якобы готовности встретиться с Владимиром Зеленским "в любой точке Беларуси или Украины" и обсудить двусторонние отношения. В Офисе Президента на это ответили жестко: Дмитрий Литвин отметил, что слова Лукашенко не имеют реального веса еще с 2022 года, с тех пор, как Беларусь фактически стала плацдармом для российского вторжения.

Общий фон на севере остается напряженным: Россия и Беларусь проводят совместные учения с ядерным компонентом, а украинские силовые структуры усиливают меры безопасности в приграничных областях. На этом фоне Минск одновременно демонстрирует российское вооружение, говорит о нежелании втягиваться в войну и пытается подавать себя отдельным игроком, хотя Киев прямо дает понять, что в случае реальной угрозы ответ будет быстрым.