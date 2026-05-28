Надо быть готовыми, военный обозреватель объяснил, какая опасность есть из Беларуси

С белорусского направления сейчас не видно группировки, готовой к полноценному наступлению, но это направление нельзя считать безопасным. Риски связаны не только с возможным давлением Кремля на Лукашенко, но и с диверсиями, провокациями и использованием белорусской территории для российских действий.

Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала призвал оценивать эти угрозы без паники, но и без самообмана. В то же время советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка объяснил, что для Путина важнее могут быть не сами белорусские войска, а инфраструктура и территория Беларуси.

Опасность на севере

С белорусского направления не стоит ждать какой-то "скрытой" сверхмощной угрозы, которую Россия вдруг достанет в нужный момент. Но это не значит, что со стороны Беларуси можно расслабиться, потому что сами риски оттуда никуда не исчезли.

Напомним! 23 мая 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Украина получает от различных разведок данные о возможной эскалации со стороны России и Беларуси. После этого на Ставке приняли решение усиливать северное направление личным составом, оружием и фортификациями. По словам президента, совместные российско-белорусские учения сами по себе не означают неизбежного наступления, но заставляют Украину укреплять оборону севера.

Опасность здесь связана не столько с готовностью Беларуси к большой войне, сколько с дестабилизирующими сценариями. Речь идет о терактах, диверсионных действиях, провокации в приграничье, возможные пуски дронов или корректировки с белорусской территории российских средств поражения.

Тимочко объяснил почему белорусское направление для Украины остается опасным: смотрите видео

Частично такие вещи уже наблюдались, а частично противник еще может пробовать их применять, чтобы нагнетать ситуацию и держать северное направление в напряжении.

Риски и угрозы есть. Это угрозы терактов, диверсионных действий, каких-то артиллерийских или дроновых ударов. Потенциально могут быть пуски дронов или корректировки из Беларуси российских средств поражения. Поэтому к таким рискам действительно нужно быть готовым,

– сказал Тимочко.

Поэтому на севере и дальше роют окопы, ставят заграждения, готовят фортификации и не снижают внимания к безопасности в приграничных районах. К таким рискам, по его словам, должны быть готовы не только военные и пограничники, но и местные власти и жители, которые должны понимать, как действовать в случае теракта, где есть резервы питьевой воды и какие медицинские учреждения могут принимать людей в случае удара. В то же время эту угрозу не надо ни преуменьшать, ни гипертрофировать, потому что паника здесь так же играет на руку врагу.

Беларусь как инструмент давления

Для Москвы это направление может быть нужно не столько для реального наступления, сколько для постоянного давления на Украину. Даже без большой группировки Россия способна использовать Беларусь как площадку для запугивания, чтобы заставлять Украину держать там внимание, ресурсы и силы, а также поддерживать нервозность в приграничье.

Насколько готова Беларусь воевать? Для меня это сомнительный вопрос. Но другой вопрос, насколько Путина это интересует, готовы ли они, или способны воевать,

– сказал Тимочко.

Кремлю достаточно сохранять на севере постоянное ощущение опасности. Речь идет о дестабилизации, которая не обязательно должна перейти в полномасштабный сценарий, но заставляет реагировать на угрозы, следить за движениями врага и держать готовность на этом направлении.

Если они видят, что мы адекватно реагируем, соответственно принимаем решения и проводим действия, то этот уровень угрозы будет спадать. И наоборот, если это воспринимать гипертрофированно, противник будет пытаться на этом направлении наращивать угрозы,

– подчеркнул военный обозреватель.

То есть ключевое здесь не в громких заявлениях из Минска или Москвы, а в том, чтобы спокойно и практически работать с рисками. Такой подход не дает России раскрутить белорусское направление в больший кризис, чем она реально может там создать.

Белорусская армия не выглядит ударной силой

Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил, что белорусская армия не является большой силой и не представляет для Украины такого уровня угрозы, которого часто пытаются достичь в информационном пространстве. Если брать активный состав, то речь идет примерно о 40 тысячах человек вместе с гражданским персоналом, а тех, кто реально может выполнять боевые задачи и имеет хотя бы какой-то опыт, там немного.

Абсолютное большинство против вступления в войну. У нас нет опроса конкретно по армии, но есть опрос по обществу, и тех, кто считает, что белорусская армия должна вступить на стороне России, только 5 – 7%,

– сказал Вячорка.

По его словам, сопротивление такому сценарию есть не только в обществе, но и среди самих военных. Часть офицеров занимает проукраинскую и про-независимую позицию, а даже среди сторонников Лукашенко нет поддержки ни прямого участия в войне, ни размещения ядерного оружия на территории Беларуси.

Я думаю, что когда будет приказ, когда будет эскалация, то многие военные могут занять сторону Украины или развернуть оружие против самого Лукашенко. Это тоже понимают в Кремле,

– отметил советник белорусской оппозиционерки.

Поэтому Москва, вероятно, больше рассчитывает не на белорусские подразделения как таковые, а на территорию и инфраструктуру Беларуси, которые можно использовать в своих интересах. Лукашенко же в такой конструкции скорее остается исполнителем, который позволяет Кремлю пользоваться этим ресурсом.

Что известно об угрозе со стороны Беларуси для Украины?

26 мая 2026 года белорусские власти начали говорить о якобы многочисленных попытках украинских дронов пересечь границу. На этом фоне в ISW отметили, что признаков подготовки Беларуси к наземному вторжению сейчас нет, а России также не хватает резервов, чтобы поддержать такой сценарий. В то же время там предполагают, что Москва может использовать эти заявления как информационное прикрытие для новых ударов по Украине с белорусской территории.

Сейчас более вероятными со стороны Беларуси выглядят не масштабные наступательные действия, а локальные провокации, дроновые атаки или действия ДРГ. Для повторения сценария 2022 года России пришлось бы заранее накапливать силы и перебрасывать дополнительные ресурсы, а это было бы заметно.

В Украине также дают понять, что использование белорусской территории для ударов будет иметь прямой ответ. В случае запуска "Шахедов" или других атак со стороны Беларуси под удар может попасть ее военная и экономическая инфраструктура. Для Минска это означало бы слишком высокую цену втягивания в войну.

Отдельным сигналом стали совместные ядерные учения России и Беларуси, во время которых на белорусскую территорию доставили "специальные боеприпасы" для "Искандеров". Это еще раз показало, насколько глубоко Минск втянут в российскую военную орбиту. В то же время внутри самой Беларуси нет заметной готовности воевать против Украины, а в случае такого приказа недовольство может ударить уже по самому Лукашенко.