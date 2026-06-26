Беларусь строит военные объекты в направлении Украины: в ГПСУ вновь оценили угрозу нового наступления

Кремль не отказывается от планов втянуть Беларусь в открытую войну против Украины. Непосредственной угрозы пока нет, но есть тревожные сигналы.

Такое мнение высказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы – Украина".

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Насколько высока вероятность вторжения со стороны Беларуси?

По его словам, в непосредственной близости от украинской границы Беларусь не увеличивает количество войск и техники и не создает ударную группировку.

Подразделения Беларуси у украинской границы с 2022 года остаются примерно в том же количестве. Их численность не увеличивается, а время от времени происходит ротация войск.

В то же время Демченко добавил, что Россия продолжает оказывать давление на Беларусь. Так, в интересах Кремля она строит в направлении Украины различные объекты военной инфраструктуры, в частности полигоны и базы для размещения личного состава.

Ранее Служба внешней разведки Украины сообщила, что Беларусь проводит мероприятия, которые могут свидетельствовать о подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины.

По данным СВР, вдоль украинской границы в Беларуси завершается строительство и развитие инфраструктуры военного назначения — в частности, дорог, баз для хранения боеприпасов и топлива. Украинская сторона считает, что такая инфраструктура преследует именно военные цели. Речь идет о нескольких приграничных направлениях, среди которых: Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов.