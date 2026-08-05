Об этом 24 Каналу сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко. По его словам, еще год назад в тот же период в Беларуси говорили, что готовятся развернуть новое подразделение на этом направлении. Фактически они снова говорят об одном и том же. И периодически будут к этому возвращаться.

Существует ли угроза со стороны Беларуси?

По словам Демченко, военные тщательно следят за ситуацией. Угроза на границе с Беларусью действительно существует, но она сохраняется еще с 2022 года.

Посмотрим, что будет делать дополнительная бригада или подразделение и где оно будет дислоцироваться. На данный момент наращивания личного состава или сил и средств у нашей границы нет,

– отметил Демченко.

Что происходит на границе с Беларусью: смотрите видео 24 Канала

При этом Беларусь еще с 2022 года продолжает держать определенные подразделения вблизи границы с Украиной. Их численность незначительна. Они время от времени проводят ротацию, о чем там часто рассказывают.

Говорят, что усилили границу с Украиной. Хотя на самом деле это была ротация. Но мы оцениваем все риски, которые могут исходить с территории Беларуси. Прежде всего, наша основная задача – иметь сильные оборонительные позиции,

– сказал Демченко.

Добавим, что полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил, зачем Беларусь создает у границы с Украиной дополнительную бригаду. По его мнению, там не собираются наступать на Украину. Они опасаются другой угрозы.