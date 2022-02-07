Першою я помітила статтю, у якій мовиться про те, що Росія на 70% готова до вторгнення. Цей висновок зробили з того, що впродовж останніх 2 тижнів кількість батальйонних тактичних груп російських військ на кордоні з Україною зросла з 60 до 83.

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Сподіваюся, що ЗМІ не могло цю інформацію вигадати самостійно. Воно посилається на неназвані анонімні джерела.

Початок російського вторгнення продовжують пов'язувати не з Олімпійськими іграми, а з погодою. Мовляв, з 15 лютого прогнозують сильні морози, а це означає, що земля стане твердою й дасть військам Росії можливість пересуватися по бездоріжжю.

Звісно, анонімні джерела залишають Кремлю ще шанс на дипломатію. Однак вікно для цих перемовин ніби-то з кожним днем щоразу більше перетворюється у кватирку, бо оточує Росія нашу територію не лише зі свого кордону, а й з білоруського.

На нових супутникових знімках, які представила приватна американська компанія Maxar, видно, що у межах 50 кілометрів від кордону з Україною збільшується ​концентрація військової техніки у Білорусі.



Росія перекинула військову техніку ближче до України / Фото Maxar

На фото видно, що військові підрозділи озброєні ракетами, реактивними системами залпового вогню та штурмовиками.

Звісно, офіційно таке скупчення військ продовжують пояснювати навчаннями, які мають початися вже 10 лютого й триватимуть до 20 лютого. Однак з огляду на ті божевільні заяви, якими розкидається Олександр Лукашенко для "російських помийок", я дуже сильно сумніваюсь, що вони взагалі колись закінчаться.

Вже далі були образи українського президента, але, як на мене, обговорювати тут немає що, тому залишимо це для санітарів.

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Як Росія готова використати Білорусь

Лукашенко погрожує направити своїх військових на Схід з якогось дива, щоб начебто "захистити українців від українців". При цьому самопроголошений президент не вважає це нападом.

Така позиція Лукашенка якнайкраще свідчить про те, що Росія готова використати збройні сили Білорусі для нападу на Україну. При цьому озвучена умова початку агресії, а саме "якщо українська влада почне війну проти Донбасу", є не більше, аніж приводом.

До речі, щоб ви не сумнівалися в серйозності його намірів, самопроголошений президент Білорусі навіть вирішив озброїти білоруських рятувальників.

Лукашенко також заявив, що Володимир Путін обіцяв надати йому звання полковника, але досі цього не зробив.



Лукашенко вирішив озброїти білоруських рятувальників / Фото Getty Images

На самому початку хочу вас застерегти: навіть не намагайтесь шукати логіку в його словах, адже її там немає. Просто "хочеться" – це гірше, аніж "болить". От і все. Він так і відповів на питання про те, навіщо йому звання полковника ще й російської армії.

Однак чомусь Путін не спішить виконувати свої обіцянки. Сюрприз – очільник Кремля взагалі не любить виконувати свої обіцянки, але не псуватиму вам передчуття та очікування.

На цьому у питанні Білорусі поставлю крапку, бо нам тут своє робити, а саме – протистояти агресії Росії.

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Росія може розпочати воєнні дії проти України будь-якого дня і ця атака може набувати різних форм – як повномасштабного вторгнення, так і кібератаки чи остаточної окупації Донбасу.

Саме тому Україна повинна бути готовою до будь-якого з варіантів. Шкода, що нашу готовність до кібератак заблокувала Угорщина, яка не дала вступити до кіберблоку у НАТО.

Тому тут все у руках наших IT-працівників й такі є у нас. Створення додатку "Дія" усе підтверджує. Це, будьмо чесними, наше особисте досягнення.

Захід посилює позиції України

Завдяки російській агресії у нас тепер є рекордна підтримка у світі. Обсяг політичної, безпекової та економічної допомоги перетнув позначку у 1,5 мільярда доларів. Ми отримали понад тисячу тонн зброї та військового обладнання.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він стверджує, що така підтримка неабияк посилює позиції України. Зокрема, й за столом переговорів, хто б там не сидів навпроти нас.



Кулеба розповів про підтримку України з боку партнерів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

От 8 лютого, наприклад, президент Франції Еммануель Макрон приїде в Україну з першим за останні 24 роки візитом. Прибуде він до нас, до речі, з Москви, де поговорить з Путіним. Перед цим з Макроном сілкувався Байден.

Ну й щоб у вас точно не виникало запитань, а чи не Україну поїхав "здавати" Макрон до Путіна, скажу, що перед зустріччю президент Франції запевнив: безпека та суверенітет України не можуть бути предметом компромісу у переговорах з Росією.

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У Мюнхені відбудеться конференція з безпеки

У Литві допустили, що недружні дії Росії можуть зіграти Україні на користь. Зокрема, прискорити членство України в НАТО. При цьому для самої Росії це буде дуже дорогим задоволенням.

Про це, ви зараз здивуєтесь, говорять навіть у Німеччині, яка не готова поділитися з Україною озброєнням та навіть шоломами, які обіцяла. Однак там кажуть, що реакція на вторгнення Росії, якщо таке відбудеться, буде суворою.

Про це Володимир Зеленський матиме нагоду ще раз поговорити з лідерами 35 європейських країн (кажу "європейських", бо Путін відмовився брати у ній участь). Відбудеться вона в середині лютого.

Наразі точно відомо, що у конференції візьмуть участь канцлер Німеччини Олаф Шольц, який має представити у Мюнхені принципи зовнішньої політики нового уряду Німеччини.



Шольц представить у Мюнхені принципи зовнішньої політики Німеччини / Фото Getty Images

Крім того, на безпековому форумі очікують генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга й голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. Приїзд віцепрезидентки США Камали Гарріс поки що формально не підтверджений, тому очікуємо на інформацію.

Китай представлятиме міністр закордонних справ Ван Ї. Можливо, у віртуальному режимі.

Ви вже самі обирайте, до кого вам прислухатись: до західних ЗМІ чи міністра Кулеби, який закликає "не вірити апокаліптичним прогноза", бо боятися нас має ворог, а не ми його.