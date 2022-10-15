Российские войска совместной группировки на днях прибудут в Беларусь

Накануне самопровозглашенный президент Лукашенко рассказывал о совместной с Россией военной группировке. Уже известно, что кремлевская ее часть скоро прибудет в Беларусь.

О пополнении совместной группировки войск сообщил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Беларуси Виктор Тумар. Он также отметил очередную потенциальную угрозу со стороны НАТО и необходимость стране защищать себя на случай нападения.

Читайте также Латушко объяснил, насколько реальный сценарий повторного вторжения в Украину из Беларуси

Нападение готовят чуть ли не несколько лет

В течение нескольких лет мы наблюдаем, как страны Североатлантического альянса наращивают у наших границ военный потенциал,

– подчеркнул Тумар.

В подтверждение своих слов он отметил, что военная инфраструктура совершенствуется как в Польше, так и в странах Балтии. Но здесь нет ничего удивительного. Эти государства знают, что у них за сосед, поэтому готовятся именно к провокациям с его стороны, а не наоборот.

Мол, именно для защиты Беларуси и создали Региональную группировку войск, которая будет действовать на территории страны. И будет состоять она, конечно, из местных бойцов, а также отдельных военных формирований России.

Тумар подчеркнул, что в ближайшие дни российские военные будут переброшены в Беларусь. Они и присоединятся к своим белорусским коллегам, чтобы защищать от мифической "НАТЫ" границы страны-приспешника Кремля.

В лучших традициях Беларуси, военные будут совместно проводить какую-то боевую подготовку. Она, убеждает Тумар, позволит повышать уровень выполнения задач, связанных с защитой Союзного государства.

Лукашенко заявлял о "террористической опасности"

Соответствующее заявление самопровозглашенный президент Беларуси озвучил во время саммита в Астане. Задавшей ему вопрос журналистке он сказал, что в стране вводят режим "повышенной террористической опасности". Соответствующее решение, подчеркнул диктатор, связано с якобы обострением ситуации вокруг границ страны, власть над которой он захватил силой.

Интересно, что в Комитете государственной безопасности Беларуси заявления о проведении контртеррористической операции отрицают. Мол, ее не проводили раньше, и сейчас этим тоже не занимаются. На территории государства проходят "плановые учебные мероприятия". Они же связаны с противостоянием терроризму.

Стоит внимания – Лукашенко боится нападения из Луцка и Житомира: смотрите видео