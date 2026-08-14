В Беларуси школьников будут обучать тактической медицине и управлению дронами

С нового учебного года десятиклассники в Беларуси будут изучать управление беспилотниками и тактическую медицину. Обновленная программа будет преподаваться в рамках курса "допризывной и медицинской подготовки".

Об этом заявил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай, сообщает БелТА .

Что будут учить белорусских школьников?

Для белорусских десятиклассников с сентября 2026 года усилят практическую часть занятий по данному курсу. В рамках обновленной программы они будут проходить 10-часовой курс по изучению и управлению беспилотниками.

В то же время, по словам Кадлубая, для девочек существенно расширили практический блок медицинской подготовки, в который включили элементы тактической медицины.

Мы сместили баланс в сторону практических занятий и увеличили их объем. Мы отошли от чистой теории к конкретным навыкам, необходимым в реальных условиях,

– сказал белорусский чиновник.

Он также отметил результативность проведения 10-дневных учебно-полевых сборов для десятиклассников. Их организовывали, в частности, в выездном формате. В качестве примера представитель белорусского Минобразования привел сотрудничество с воинской частью 5448.

Мы видим свою задачу в том, чтобы максимально распространить этот опыт на всю Беларусь,

– добавил Кадлубай.

СМИ напомнили, что милитаризация образования в Беларуси усилилась после 2020 года. Помимо обязательных сборов для старших классов, в детских садах открывали группы "военно-патриотической" направленности, а в школах и колледжах хотели создать соответствующие клубы.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин пытается вовлечь в войну против Украины самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В то же время Минск поддерживает Россию, размещая технику и обеспечивая потребности оккупационной армии.